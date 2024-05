Poslanci parlamentu otvorili rokovací deň diskusiou o vládnom návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase

22.5.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu otvorili stredajší rokovací deň diskusiou o vládnom návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase v prvom čítaní.V prípade jeho schválenia ako celku sa zruší verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska a nahradí sa Slovenskou televíziou a rozhlasom. Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania. Zmeny do parlamentu predložilo ministerstvo kultúry „Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe," píše sa v ňom. Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.