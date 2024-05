Seničania dávajú prednosť elektrobicyklom pred klasickými bicyklami (foto)

Za mesiac viac ako 15-tisíc kilometrov

Od júna aj predplatné

22.5.2024 (SITA.sk) - Mesiac od spustenia systému zdieľaných bicyklov v Senici si aplikáciu na registráciu do systému nainštalovalo viac ako 1900 ľudí. Túto formu ekologickej dopravy podľa hovorkyne senickej radnice Tatiany Moravcovej 1093 z nich aj aktívne využíva. To znamená, že uskutočnili aspoň jednu jazdu mestským bicyklom.Seničania dávajú prednosť elektrobicyklom pred klasickými bicyklami. Za mesiac od spustenia bikesharingu v meste evidujú 8592 jázd na zdieľaných bicykloch, z toho 5 907 na elektrických. Celkovo na mestských bicykloch ich užívatelia najazdili za mesiac viac ako 15-tisíc kilometrov.Najčastejšie si ich požičiavali na Ulici Samuela Jurkoviča, pri Obchodnej akadémii na Dlhej ulici a na Námestí oslobodenia. Senica má na zapožičanie k dispozícii 145 bicyklov, z toho 85 klasických a 60 elektrobicyklov. V priebehu minulého roka radnica postupne vybudovala 24 tzv. dokovacích staníc určených na ich parkovanie.Seničania, ale aj cezpoľní záujemcovia, môžu v rámci systému zdieľaných bicyklov, ktorý nesie značku SENICA BAJK, využiť do konca mája zvýhodnené uvádzanie podmienky a využiť bezplatné jazdy do 10 minút.Od 1. júna si na pokračovanie takýchto jázd treba zaplatiť mesačné predplatné 10 eur alebo ročné predplatné 30 eur. Bez predplatného je možné zvoliť platbu sa každú jazdu jednotlivo, pričom každých 10 minút jazdenia stojí 30 centov pri klasickom bicykli a 50 centov pri vypožičaní elektrobicykla.Mesto Senica zabezpečuje prevádzku bikesharingu prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.