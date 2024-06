Poslanci parlamentu zablokovali hlasovanie o novele zákona o Audiovizuálnom fonde

27.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu zablokovali hlasovanie o poslaneckej novele zákona o Audiovizuálnom fonde . Rozprava k zákonu sa opäť otvorila, keď sa o slovo prihlásila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ). Po otvorení rozpravy šéfkou rezortu sa do nej prihlásilo 36 poslancov. Zákonodarcovia tak budú opätovne diskutovať o poslaneckej novele.sa má predloženou novelou zvýšiť z troch na päť členov. Dôvodom je posilnenie kontrolnej právomoci štátu vo fonde. „Návrh zvyšuje počet členov, ktorých priamo menuje minister kultúry a zavádza menovanie jedného člena dozornej komisie na návrh ministra financií," píše sa v predloženom materiáli.Zároveň sa má zvýšiť príspevok, ktorý do fondu poputuje zo štátneho rozpočtu. V rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte sa do fondu zrejme bude poskytovať príspevok určený na podporu audiovizuálnej kultúry najmenej vo výške 6 200 000 eur. Prvýkrát sa zvýšený príspevok fondu udelí až v roku 2025.