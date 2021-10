Poslanci parlamentu zobrali na vedomie výročnú správu o členstve Slovenska v Európskej únii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2020 bol pre Európsku úniu (EÚ) kľúčovým nielen z dôvodu prijímania bezprecedentných opatrení na boj s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej následkami, ale aj vďaka iným strategickým rozhodnutiam, ako dosiahnutie dohody na navýšenie klimatických ambícií, dohody na viacročnom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027, či na fungovaní budúcich vzťahov EÚ so Spojeným kráľovstvom.Konštatuje to Správa o členstve Slovenskej republiky v EÚ za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie, ktorú parlament v piatok zobral na vedomie.Správa uvádza, že v roku 2020 pokračoval trend presunu závažnejších rozhodnutí, ktoré by spadali do kompetencií jednotlivých formácií Rady EU, na úroveň Európskej rady, kde je potrebný konsenzus lídrov členských štátov.Podľa správy jedným z dôvodov bola obava členských štátov so závažnými námietkami o ich prehlasovaní na pôde Rady, ak sa tam rozhodnutie prijíma len jednoduchou alebo kvalifikovanou väčšinou. Z pohľadu Slovenskej republiky procesná stránka fungovania EÚ tak výrazne znížila svoju predvídateľnosť, čo komplikuje prípravu národných pozícií.