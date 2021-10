Posledný Panter je na trati a uzatvára dodávku 25 elektrických „šeliem“ z najväčšieho tendra ZSSK

Dnes bola ZSSK vo Vrútkach odovzdaná posledná štvorčlánková elektrická jednotka s kapacitou 343 miest na sedenie, ktorá bola dodaná o 8 mesiacov skôr



Pantery spolu doteraz na regionálnych tratiach najazdili bezmála 1,4 milióna kilometrov



Podobné moderné vozidlá budú do konca roku 2023 môcť využívať aj cestujúci v Košickom a Prešovskom kraji







Žilina – Púchov – Trenčín,



Žilina – Čadca,



Púchov – Horní Lideč,



Čadca – Skalité – Zwardoń,



Žilina – Liptovský Mikuláš.





Vedeli ste?



Najviac najazdených kilometrov má jednotka 660.002, ktorú sme prebrali 1. 12. 2020.



Priemerná prevádzkyschopnosť všetkých EJ sa pohybuje na úrovni 93,5 %.



Posledné vozidlo, ktoré sa prebralo dnes, nám výrobca dodal s predstihom 8 mesiacov.





Pantery mieria aj na východ

O projekte:



hodnota zákazky: 76 284 000 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)



podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2021 (25 ks EJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)







celkový objem: 77 miliónov eur



dodané: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je v prevádzke)



nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)







celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)







celkový objem: 66,8 milióna eur



dodané: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (49 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)







celkový objem: 3,9 milióna eur



dodané: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)







celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021



prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023







celkový objem 32,98 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021



predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023







oblasť nasadenia: Vysoké Tatry



podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce - Čadca, Žilina, Rajec)



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







hodnota zákazky: 76 284 000 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)



podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023







predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





22.10.2021 (Webnoviny.sk) -Cestujúci v Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji už majú k dispozícii najnovšiu "svorku" v kompletnom počte. Dnes v rušňovom depe vo Vrútkach uskutočnila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tlačovú konferenciu pri príležitosti odovzdania poslednej 25. elektrickej jednotky (EJ) "Panter" z dielne konzorcia českej ŠKODA TRANSPORTATION a slovenskej ŽOS Trnava.Tender za 160 miliónov eur predstavuje doteraz najväčšiu investičnú zmluvu, aká kedy bola podpísaná od vzniku ZSSK v roku 2005. Nové jednotky sú jedny z najúspešnejších produktov skupiny ŠKODA TRANSPORTATION, o čom svedčí aj fakt, že okrem Slovenska a Česka jazdia aj v Litve, v Ukrajine, vo Fínsku a v dohľadnej dobe budú brázdiť trate Lotyšska či Estónska.Takmer dvojročnú cestu postupného zavádzania jednotiek do prevádzky (prvé vozidlo sme médiám predstavili vo februári 2020) sme dnes vo Vrútkach úspešne ukončili odovzdaním posledného Pantera za účasti Ľuboša Ďuriča, riaditeľa odboru projektov dopravnej infraštruktúry Ministerstva dopravy a výstavby SR, Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, Petra Brzezinu, predsedu predstavenstva a prezidenta skupiny ŠKODA TRANSPORTATION a Miloša Kyselicu, generálneho riaditeľa ŽOS Trnava.uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.vyjadril sa predseda predstavenstva a Prezident skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Petr Brzezina.hovorí Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.Nové EJ sú nasadzované do prevádzky najmä na tratiach:EJ s maximálnou rýchlosťou 160 km/h svojimi parametrami spĺňajú požiadavky TSI a predstavujú tak účelné vozidlá na úrovni 21. storočia. V prevádzke môžeme stretnúť dve verzie EJ – trojčlánkovú s dĺžkou 80 m a s kapacitou 247 miest na sedenie (13 ks) a štvorčlánkovú s dĺžkou 106 m a s kapacitou 343 miest na sedenie (12 ks).Svojím objemom takmer 160 miliónov eur (159 999 500,00 eur*) je tender, ktorý priniesol žilinskému, trenčianskemu a prešovskému regiónu spolu 25 nových elektrických jednotiek, najväčším v histórii národného dopravcu. Majoritná časť z tejto sumy je pokrytá Kohéznym fondom Európskej únie (134 598 779,38 eur*), 23 752 725,77 eur* je hradených zo štátneho rozpočtu, sumu 1 647 994,85* eur uhradila ZSSK z vlastných zdrojov.* uvedené sumy sú bez DPHNízkopodlažné klimatizované jednotky s bezbariérovými nástupnými priestormi sú so širokými nástupnými dverami a s veľkopriestorovým interiérom a majú multifunkčné oddelenie pre osoby s obmedzenou mobilitou, pre invalidné vozíky, kočíky a bicykle. Súpravy disponujú centrálnym ovládaním dverí (otváranie/zatváranie/blokovanie) a WC bunkami s uzavretými odpadovými systémami a sušičom rúk. Súčasťou jednotiek je bezpečnostný kamerový systém, akustický a vizuálny informačný systém či systém automatického počítania cestujúcich. Nechýbajú, samozrejme, zásuvky pre napájanie prenosných zariadení (notebooky a mobily) a wi-fi pripojenie na internet. Príjemný a moderný vzhľad vozidiel dopĺňa štýlové LED osvetlenie interiéru.Jazdu v podobných vozidlách si do konca roku 2023 budú môcť naplno vychutnať aj cestujúci východného Slovenska. Začiatkom septembra podpísal národný dopravca s konzorciom firiem ŠKODA TRANSPORTATION a ŽOS Trnava zmluvu na nákup 9 nových elektrických jednotiek s možnou opciou na ďalších 11 kusov. Nové "Pantery" budú dodávané pre regionálnu prevádzku elektrifikovaných tratí v Košickom a Prešovskom kraji, najmä na tratiach Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné a Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou.Flotila najmodernejších jednotiek sa tak na Slovensku rozrastie na 34, v prípade uplatnenia opcie až na 45 kusov. Viac na https://www.zssk.sk/aktuality/slovensky-narodny-dopravca-bude-mat-az-20-novych-panterov/ 9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ + vlastné zdroje25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ + vlastné zdroje35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) - vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – celkový objem 3,495 milióna eur15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP9 ks elektrických jednotiek à projekt EÚ + vlastné zdroje4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) – dokumentácia z procesu VO bola predložená na výkon kontroly na ÚVO30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVOInformačný servis