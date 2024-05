Poslanci sa v parlamente postavili pred rečnícky pult so zalepenými ústami a transparentom „koniec slobody slova v RTVS“ (video)

Zámer vytvorenia novej inštitúcie

Vyššia flexibilita

15.5.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR otvorili 14. parlamentnú schôdzu s jediným bodom programu, a to novým vládnym návrhom zákona o Slovenskej televízii a rozhlase . Prijatím nového zákona zanikne súčasné verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska a vznikne nová Slovenská televízia a rozhlas.Poslanci si odhlasovali na návrh Rudolfa Huliaka SNS ), že rozprava k návrhu v prvom čítaní sa obmedzí len na 24 hodín. Súčasne si zmenili rokovací čas, o návrhu tak budú rokovať v stredu do 20:00. O prijatí či neprijatí návrhu budú hlasovať vo štvrtok o 17:00.Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá má objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.„Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe,“ píše sa v materiáli.Rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.Zmeny by mali prispieť k vyššej flexibilite, schválený návrh prináša i nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby i odvolávania riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa aj procesu utvárania Rady Slovenskej televízie a rozhlasu.Zaviesť by sa mal i nový poradný orgán rady.„Predložený návrh zákona vychádza z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcej k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj zo záverov pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania pristúpil predkladateľ k zásadnejším zmenám návrhu zákona,“ uvádza sa ďalej v materiáli.