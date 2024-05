Rumunsko sa posunulo výrazne vpred nad priemer krajín EÚ, prebehlo aj Slovensko a Maďarsko

Prebehlo aj Slovensko

Nárast cien bol rýchlejší

15.5.2024 (SITA.sk) - Rumunsko po vstupe do EÚ zvyklo byť označované za krajinu, ktorá sa nachádza skôr na konci pelotónu únie. V súčasnosti už tomu tak podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej nie je a v mnohých ekonomických ukazovateľoch sa nachádza nad priemerom krajín EÚ. Potvrdzujú to aj aktuálne dáta Eurostatu Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, považovaný aj za jeden z ukazovateľov životnej úrovne krajiny, dosiahol vlani 78 % z priemeru EÚ. Pritom ešte v roku 2013 predstavovala úroveň ukazovateľa iba 55 %.Rumunsko sa tak, hneď po Írsku, za posledné desaťročie podľa analytičky ekonomicky posunulo najvýraznejšie vpred. V porovnaní s krajinami V4 je na tom síce stále horšie ako Česká republika s hodnotou 91 % či Poľsko s 80 %, ale na druhej strane Maďarsko s hodnotou 76 % a Slovensko so 73 % sa mu podarilo predbehnúť.Rumunsko sa zároveň môže pochváliť podpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá vlani dosiahla 5,6 % nezamestnaných Rumunov a Rumuniek 4,9 %. Aj v tomto ukazovateli si krajina za posledných desať rokov polepšila, nakoľko v roku 2013 vykazovala mieru nezamestnanosti na úrovni 9 %. V Rumunsku je aktuálne miera nezamestnanosti o niečo nižšia ako na Slovensku.Rumunsko sa, rovnako ako aj iné európske ekonomiky, muselo počas uplynulých dvoch rokov popasovať s prudkým zdražovaním. V roku 2022 dosiahla harmonizovaná inflácia v tejto ekonomike 12 %, vlani to bolo 9,7 %. Nárast cien bol síce rýchlejší v porovnaní s priemerom EÚ, ale oproti krajinám V4, vrátane Slovenska a aj Česka, ceny tovarov a služieb rástli v priemere pomalšie.Verejný dlh Rumunska za poslednú dekádu vzrástol z úrovne 37,8 % HDP v roku 2013 na 47,2 % HDP v roku 2022. Aj naďalej ide podľa Sadovskej o nižšiu úroveň v porovnaní s priemerom EÚ, ktorý je 83,5 % z HDP, ale aj v porovnaní s krajinami V4. Jedine Česká republika mala v rámci krajín V4 nižší verejný dlh, a to na úrovni 44,2 %.