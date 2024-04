Prešov zostáva bez hazardu, poslanci potvrdili definitívny zákaz herní a kasín

Diskusia neprebehla

Názory predstaviteľov cirkvi

24.4.2024 (SITA.sk) - Zákaz hazardu na území mesta Prešov bude aj naďalej platný a herne a kasína z mesta zmiznú do konca budúceho roka. Mestské zastupiteľstvo na svojom dnešnom zasadnutí zamietlo predložené všeobecne záväzné nariadenie, ktoré malo umožniť návrat kasín do mesta. Herne podľa materiálu mali v zmysle v minulosti prijatého zákazu postupne zanikať. Proti návrhu sa strhla vlna kritiky.Primátor mesta Prešov František Oľha začiatkom týždňa avizoval, že materiál z rokovania stiahne a bude sa o ňom verejne diskutovať. Napokon ho ale zastupiteľstvu predložil a poslanci vyjadrili jednoznačné zamietavé stanovisko, keď proti hlasovalo 13 poslancov, sedem sa ich zdržalo a jeden nehlasoval.Poslanci o materiáli, s jedinou výnimkou, ani nediskutovali.„Myslím si, že toto tu dnes vôbec nemalo byť a o tomto sme sa vôbec nemali baviť. Som sklamaný, že to tu máme. Rozdúchavali sa zbytočne vášne na sociálnych sieťach a podobne,“ skonštatoval jediný prihlásený poslanec Lukáš Anderko.Oľha vysvetľoval zámer povoliť prevádzku kasín na území mesta zhoršujúcou sa finančnou situáciou samospráv. Zákaz hazardu podľa neho predstavuje výpadok v rozpočte mesta vo výške zhruba 400-tisíc eur, ktoré by v značnej miere mohli nahradiť poplatky za prevádzku kasín. Tie by podľa neho zároveň vytvorili aj 150 až 200 pracovných pozícií.Proti návratu hazardu na územie mesta sa verejne postavili poslanci Kresťanskodemokratického hnutia , ktorí argumentovali najmä negatívnym vplyvom hazardu na život jednotlivcov a rodín a zvýšenou kriminalitou. Podľa nich sa radnica podvoľuje hazardnej loby.Na zamietnutie návrhu vyzvali aj predstavitelia viacerých cirkví – gréckokatolícky metropolita Jonáš Maxim, košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober a evanjelický biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Peter Mihoč „Keďže som transparentný, tak som ani nenavrhol stiahnuť tento bod z rokovania, ale súhlasím s názorom pánov arcibiskupov, aby sa o tomto bode hlasovalo, a aby sa to celé normálne a transparente ukončilo. Ale nikto mi nezabráni v tom, aby som nepovedal, aké to bude mať ekonomické dosahy na mesto,“ skonštatoval na rokovaní Oľha, podľa ktorého poslanci nereagovali na výzvy radnice diskutovať o téme s mestom i odborníkmi.„Viem, že toto uznesenie neprejde a táto téma v Prešove končí,“ dodal primátor.Zákaz herní a kasín na území mesta prijalo mestské zastupiteľstvo v Prešove jednomyseľne v roku 2021. Rozhodnutie vtedy bolo podporené petíciou s viac ako 17-tisíc podpismi. Aktuálne v meste pôsobí 17 herní a jedno kasíno. Ich licencie postupne skončia do konca roku 2025.