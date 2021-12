Opitý muž v Bratislave napadol policajtov, jedného pohrýzol aj do prsta

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Hliadka policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky bola v sobotu ráno o 3:30 vyslaná na Riazanskú ulicu v Bratislave, kde priateľ oznamovateľky fyzicky napadol ju aj jej otca.Ako informuje polícia v jednom zo svojich profilov na sociálnej sieti, 40-ročný muž bol pod vplyvom alkoholu a vykrikoval vulgárne výrazy v anglickom jazyku na adresu policajtov. Policajti muža vyzvali, aby sa preukázal dokladom totožnosti, na čo muž zareagoval útokom a kopancami a päsťami zaútočil na PMJčkárov.„Policajti ho za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili na osobnej slobode a uložili mu služobné putá, keďže sa správal mimoriadne agresívne. Počas spacifikovania muž dokonca pohrýzol do prsta jedného z policajtov, ktorý však zranenia neutrpel," ozrejmila polícia.Agresívneho muža pod vplyvom alkoholu policajti následne eskortovali na policajné oddelenie a do cely policajného zaistenia. „Akonáhle to situácia umožní, budú s ním vykonané potrebné úkony. Poverený policajt Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa," dodala polícia.