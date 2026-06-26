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26. júna 2026

Poslanci v Dolnom Kubíne schválili zníženie počtu členov mestského zastupiteľstva aj volebných obvodov


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Rozdelenie mesta na štyri volebné obvody prinieslo významnú zmenu oproti predchádzajúcemu päťdielnemu systému. Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne na svojom štvrtkovom zasadnutí schválilo ...



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26.6.2026 (SITA.sk) - Rozdelenie mesta na štyri volebné obvody prinieslo významnú zmenu oproti predchádzajúcemu päťdielnemu systému.


Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne na svojom štvrtkovom zasadnutí schválilo podmienky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov na volebné obdobie 2026 – 2030. Ako informoval hovorca mesta Martin Buzna, kľúčovým bodom uznesenia boli zmeny týkajúce sa počtu poslancov, rozsahu výkonu funkcie primátora a rozdelenia mesta na volebné obvody.

Poslanci rozhodli o znížení počtu členov mestského zastupiteľstva z 19 na 16. Zároveň určili štyri nové volebné obvody, ktoré nahradia doterajších päť, a potvrdili, že funkcia primátora bude aj naďalej vykonávaná na plný pracovný úväzok. „Našou prioritou bolo nastaviť volebné obvody tak, aby boli voľby spravodlivé pre všetkých voličov. Schválené riešenie rešpektuje odporúčania Verejného ochrancu práv a vytvára spravodlivé podmienky pre komunálne voľby,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.

Rozdelenie mesta na štyri volebné obvody prinieslo významnú zmenu oproti predchádzajúcemu päťdielnemu systému. Táto zmena prišla na základe upozornenia ombudsmana Róberta Dobrovodského, ktorý identifikoval nesúlad s princípom rovnosti volebného práva. Rozdiely v počte obyvateľov na jedného poslanca doteraz znamenali, že hlasy voličov v rôznych častiach mesta nemali rovnakú váhu.

„Znížením počtu volebných obvodov aj poslancov reagujeme na potrebu zabezpečiť čo najväčšiu rovnosť volebného práva a spravodlivejšie zastúpenie obyvateľov vo všetkých častiach mesta. Návrh bol ešte pred jeho predložením konzultovaný s Kanceláriou verejného ochrancu práv, ktorá ho odporučila ako riešenie smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov,“ priblížila prednostka mestského úradu Andrea Barienčíková.

Nové zastupiteľstvo bude mať 16 poslancov. Volebný obvod Brezovec zvolí päť poslancov, obvod Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota a Záskalie spoločne šesť poslancov. Staré mesto, Banisko, Medzihradné a Srňacie zvolia štyroch poslancov a mestská časť Kňažia spolu s Mokraďou jedného poslanca.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 24. októbra 2026. Termín vyhlásil predseda Národnej rady SR tento týždeň.


Zdroj: SITA.sk - Poslanci v Dolnom Kubíne schválili zníženie počtu členov mestského zastupiteľstva aj volebných obvodov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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