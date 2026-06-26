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26. júna 2026

Prokuratúra označila postup bratislavského Nového Mesta pri pozemkoch na Zátiší za zákonný


Tagy: Pozemky Prokuratúra

Miestne zastupiteľstvo schválilo 18. februára 2025 uzatvorenie dohody o urovnaní a súdneho zmieru v súdnom konaní týkajúcom sa pozemkov v lokalite Zátišie. Okresná prokuratúra označila postup ...



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gettyimages 1021543918 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Miestne zastupiteľstvo schválilo 18. februára 2025 uzatvorenie dohody o urovnaní a súdneho zmieru v súdnom konaní týkajúcom sa pozemkov v lokalite Zátišie.


Okresná prokuratúra označila postup bratislavského Nového Mesta v prípade uznesenia o pozemkoch na Zátiší za zákonný. Podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia preto odložila bez prijatia prostriedku prokurátorského dozoru. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová.

Miestne zastupiteľstvo schválilo 18. februára 2025 uzatvorenie dohody o urovnaní a súdneho zmieru v súdnom konaní týkajúcom sa pozemkov v lokalite Zátišie. Spor sa týkal pozemkov, ktoré mestská časť v minulosti nadobudla vydržaním a pri ktorých žalobcovia žiadali súd, aby určil, že tieto pozemky patria do dedičstva.

„Vďaka schválenému riešeniu zostala dôležitá časť pozemkov vo vlastníctve mestskej časti. Práve na týchto pozemkoch môže Nové Mesto pripraviť nové, dlhé roky sľubované sídlo EKO-podniku a nahradiť tak súčasné priestory, ktoré sú v dlhodobo nevyhovujúcom stave," priblížila hovorkyňa.

Z rozhodnutia prokuratúry vyplýva, že mestská časť postupovala pri prijatí uznesenia v súlade so zákonom. Návrh programu rokovania miestneho zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti v zákonnej lehote. Poslanci mali k dispozícii rokovacie materiály vrátane návrhu uznesenia, dôvodovej správy, návrhu dohody o urovnaní, návrhu súdneho zmieru, výpisu z listu vlastníctva, geometrického plánu, mapových podkladov a stanovísk komisií.

Prokuratúra zároveň konštatovala, že miestne zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Uznesenie bolo podľa nej prijaté potrebnou väčšinou hlasov a jeho obsah je v súlade so zákonom. Podnet preto odložila bez prijatia prostriedku prokurátorského dozoru.


Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra označila postup bratislavského Nového Mesta pri pozemkoch na Zátiší za zákonný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pozemky Prokuratúra
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