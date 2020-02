Poslanci z koalície PS/Spolu tortou pri rečníckom pulte zablokovali mimoriadnu schôdzu (video)

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) šesticu Martin Poliačik, Jozef Mihál, Miroslav Beblavý, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek niekoľkokrát vyzval, aby miesto opustili. “Toto sme tu už tri roky nezažili,” povedal okrem iného Danko a schôdzu prerušil najprv do 13.25, potom do 13:30 a následne aj do 13.45 a zvolal poslanecké grémium.

Keďže šestica poslancov nechcela opustiť miesto pri rečníckom pulte, Danko schôdzu prerušil a bude pokračovať v stredu od 9:00.

V utorok od 13.00 sa v parlamente začala mimoriadna schôdza. Prezentovalo sa 77 poslancov a parlament bol tak uznášaniaschopný. Za program schôdze následne z prítomných 92 poslancov, za hlasovalo 78, proti bolo 13, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval.

Podporili ju poslanci Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD), Slovenskej národnej strany (SNS), Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), Eduard Adamčík z klubu Most-Híd či nezaradení poslanci okolo Ľubomíra Galka, ktorí pred časom odišli zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) a vstúpili do Demokratickej strany. Taktiež zahlasovali za program schôdze nezaradení poslanci Peter Marček, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek, Jana Nehézová, Milan Špánik a Juraj Kolesár.

Torta ako symbol manželstva Smeru-SD a kotlebovcov

Ešte pred začatím samotnej rozpravy, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) schôdzu prerušil, pretože poslanci z koalície PS/Spolu priniesli k rečníckemu stolu tortu, ktorá má symbolizovať politické manželstvo strán Smer-SD a ĽSNS.

Kedže šestica Martin Poliačik, Jozef Mihál, Miroslav Beblavý, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek nechcela opustiť miesto pri rečníckom pulte, Danko odložil pokračovanie schôdze na stredu od 9.00.

Prídavky na deti aj 13. dôchodky

Poslanci majú v skrátenom legislatívnom konaní rokujú o trinástom dôchodku, prídavkoch na deti, diaľničných známkach a o Istanbulskom dohovore. Zámer zvolať mimoriadnu schôdzu k predmetným témam oznámil na tlačovej konferencii 11. februára predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Podmienkou predsedu parlamentu a šéfa Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zvolanie schôdze bolo to, aby vláda predložila do parlamentu aj Istanbulský dohovor a zrušenie diaľničných známok.

Zámer Smeru-SD zvolať mimoriadnu schôdzu kritizovali viacerí opoziční politici. Politológ Grigorij Mesežnikov to označil za populistický ťah a zúfalý pokus Smeru-SD osloviť voličov.

Kiska sklamaný z hlasovania odídencov z SaS

Hrozba pre Slovensko sa ukazuje v plnom svetle – fašisti, Smer- sociálna demokracia (SD) a Slovenská národná strana (SNS). Presne toto nám hrozí po voľbách a teraz sme to videli v priamom prenose.

Takto reagoval predseda strany Za ľudí Andrej Kiska po tom, čo za otvorenie a program mimoriadnej schôdze parlamentu hlasovali poslanci Smeru-SD, SNS, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS) a časť nezaradených poslancov. „Všetci tí, ktorí hovorili, že treba vrátiť našu krajinu späť ľuďom, musia byť po tom, čo dnes videli, zhrození. Je to výstražný prst pred voľbami,“ povedal Kiska.

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) pripomenula, že Smer-SD a SNS dookola opakovali, že nikdy nepôjdu s fašistami. „Keď im však tečie do topánok, tak sa neváhajú uchýliť ku spolupráci s extrémistami. Vidíme, že vzniká koalícia, ktorá by Slovensko ničila ešte viac ako koalícia, ktorú sme tu mali,“ dodala.

Nebyť hlasovania nezaradených poslancov okolo Ľubomíra Galka, ktorí pred časom odišli zo strany Sloboda a solidarita (SaS), schôdzu by sa nepodarilo otvoriť a ani odsúhlasiť jej program. Kiska označil hlasovanie týchto poslancov za obrovské prekvapenie a sklamanie. „Je vidieť, že je blízko k voľbám a ku populistickým metódam sa uchyľujú aj niektoré iné strany,“ poznamenal líder strany Za ľudí.

Poslanci Mosta-Híd na rokovaní neboli

Líder koalície PS/Spolu Michal Truban ešte pred začiatkom schôdze zdôraznil, že táto schôdza je generálkou toho, ako budú poslanci Smeru-SD po voľbách spolupracovať s fašistami.

„Dnes o 13:00 sa ukáže, či poslanci Smeru-SD a SNS sú ochotní znášať koalíciu s Kotlebom. Ak sa ukáže, že sú, tak netreba veriť ich vyhláseniam, že s kotlebovcami nebudú nikdy spolupracovať. Vyzývam preto poslancov NR SR, aby nezahlasovali za otvorenie schôdze, pretože je to v rozpore s ich poslaneckým sľubom, Ústavou SR a zákonmi SR,“ povedal pred začiatkom schôdze Miroslav Beblavý.

Otvorenie mimoriadnej schôdze nepodporí ani opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Predseda liberálov Richard Sulík to potvrdil na dnešnej tlačovej konferencii a zdôraznil, že predkladané návrhy zákonov sú nastavené zle. „Navyše, keď sa to deje 11 dní pred voľbami, tak ide o porušenie viacerých zákonov. Takto sa nedá hospodáriť a takto sa nedá fungovať,“ dodal Sulík.

Za otvorenie mimoriadnej schôdze nehlasoval ani Most-Híd a jeho poslanci nie sú na rokovaní prítomní. „Jednak sme v kampani a desať dní pred voľbami si nemyslíme, že by sme mali takto ukázať, že kampaňujeme v Národnej rade SR, a nie vonku medzi občanmi,“ povedal šéfa Mosta-Híd Béla Bugár.

Podľa neho strana nehovorí, že netreba pomôcť dôchodcom, ale navrhované opatrenie o zavedení trinásteho dôchodku považuje za nesystémové. Uviedol, že strana presadila v prospech dôchodcov viaceré opatrenia. Napríklad, že ľudia si môžu na predčasnom dôchodku privyrábať a do príjmu 200 eur nemusia ani platiť odvody.

