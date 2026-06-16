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16. júna 2026

Poslanec Jarjabek (Smer-SD): Opozícia by najradšej všetkých obvinených okamžite popravila, len preto, že sú obvinení – ROZHOVOR


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kajúcnik Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Poslanec parlamentu Rozhovory Štátny rozpočet Vládna koalícia

Text citácie Rozhovor s Dušanom Jarjabekom, poslancom parlamentu za stranu Smer-SD. Poslanec parlamentu Dušan ...



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poslanec parlamentu dusan jarjabek smer sd pocas rozhovoru pre sita 676x507 16.6.2026 (SITA.sk) - Text citácie




Rozhovor s Dušanom Jarjabekom, poslancom parlamentu za stranu Smer-SD.

Poslanec parlamentu Dušan Jarjabek (Smer-SD) v rozhovore pre SITA označil kajúcnikov za klamárov a žalobaby, ktorým nemôžeme veriť. „Ja keď som kajúcnik odsúdený na 20 rokov, keď mi niekto povie, keď toho 'pichneš' a udáš, dostaneš 10 rokov, ja budem tvrdiť, že ste škrtič malých detí,“ dodal na margo poznámky, že aj Európska únia mala výhrady k novele Trestného zákona.

Odvolávanie obvineného Gašpara


Reagoval tým aj na časté konštatovanie opozície, že vládna koalícia sa ničím iným nezaoberá, len aby oslobodila podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) spod obvinenia.

„Opozícia by najradšej všetkých obvinených okamžite popravila, len preto, že sú obvinení, niekým, a teraz ide o to, kým sú obvinení, či sú obvinení spravodlivo, nespravodlivo, odôvodnene, neodôvodnene, preto, lebo postava kajúcnika, ktorú vy ste spomenuli, to je jedno neuveriteľné svinstvo, že takéto niečo vôbec existuje,“ uviedol.

Gašpar má podľa Jarjabeka absolútnu dôveru všetkých poslancov Smeru-SD a ako policajný prezident mal výsledky, ktoré sú nespochybniteľné, znížila sa kriminalita, znížila sa dopravná nehodovosť.

„Ja som veľmi zvedavý, ako skončia všetky tieto 'tanečky' okolo jeho obvinení, ale som presvedčený, že ak sa stane, že teda toho obvinenia bude zbavený, kto sa mu ospravedlní? Veď to je človek, ktorý sa podieľal na Schengene, on sa podieľal skutočne na mnohých veciach, ktoré súvisia s činnosťou, s existenciou Slovenskej republiky a to sa práve niekomu nepáči," skonštatoval Jarjabek.

Veľa roboty premiéra Fica v koalícii


Na margo čoraz častejšieho kritického vystupovanie koaličných partnerov k jednotlivým krokom vlády Jarjabek poznamenal, že strany, ktoré majú v gescii jednotlivé ministerstvá veľmi dobre vedia, že nadchádzajúci rozpočet je na deväť alebo 12 mesiacov, alebo kedy začne byť tá kríza v ich rezorte.

O tomto sú podľa jeho slov tie rozhovory aj ten boj, všetci ministri si musia uvedomiť čo je dobré pre Slovensko a na to je tam premiér, aby to všetko vedel umravniť s čím má nesmierne veľa roboty. „Povedzme si úplne otvorene, ako prišli tie koaličné strany pripravené do tých vlád, veď tie strany, aj či je to Hlas-SD, alebo či je to SNS, oni sú poskladané akoby z ďalších menších strán a  tie strany, samozrejme tie menšie, majú tiež svoje záujmy,“ uviedol Jarjabek.

Čo bude po schválení rozpočtu nevedel povedať, lebo situácia začne byť tvrdo predvolebná a poukázal na dopad na minulú vládu a s blížiacimi sa voľbami, bude situácia stále vážnejšie, preto tie strany pomaličky začínajú hrať každá na seba.

Dušan Jarjabek (Smer-SD) pre v rozhovore pre SITA hovoril aj tom:



  • prečo sa dlho čakalo s prorastovými opatreniami

  • či tieto opatrenia nebudú chýbať v nasledujúcom rozpočte

  • že bol proti zrušeniu koncesionárskych poplatkov

  • ako sa pozerá na činnosť Fondu na podporu umenia

  • či sú niektoré kultúrne programy ohrozené

  • ako je na tom Slovensko v Bruseli po návšteve premiéra Roberta Fica v Moskve a páde Viktora Orbána


Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Poslanec Jarjabek (Smer-SD): Opozícia by najradšej všetkých obvinených okamžite popravila, len preto, že sú obvinení – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kajúcnik Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Poslanec parlamentu Rozhovory Štátny rozpočet Vládna koalícia
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