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16. júna 2026

Ruská fregata vypálila varovný výstrel na jachtu v Lamanšskom prielive


Tagy: Lamanšský prieliv Ruská loď ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt

Incident sa odohral pri ostrove Wight v čase rastúceho napätia medzi Londýnom a Moskvou. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej ...



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gettyimages 1351129233 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Incident sa odohral pri ostrove Wight v čase rastúceho napätia medzi Londýnom a Moskvou.

Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Informovala o tom televízia Sky News.


Incident sa odohral v utorok približne o 11.40 hod. miestneho času (13.40 hod. SELČ) v oblasti medzi britským ostrovom Wight a francúzskym pobrežím Normandie.



Zvýšené napätie


Podľa dostupných informácií bola do incidentu zapojená ruská fregata triedy Admiral Grigorovič.


Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Britániou a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smyrtos, ktorý je spájaný s ruskou „tieňovou flotilou“ využívanou na obchádzanie západných sankcií.



Nové sankcie


Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé z podpory obchodu s ruskou ropou. Podrobnosti o okolnostiach incidentu zatiaľ neboli zverejnené.




Zdroj: SITA.sk - Ruská fregata vypálila varovný výstrel na jachtu v Lamanšskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lamanšský prieliv Ruská loď ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt
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