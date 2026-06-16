|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 16.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blanka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. júna 2026
Ruská fregata vypálila varovný výstrel na jachtu v Lamanšskom prielive
Incident sa odohral pri ostrove Wight v čase rastúceho napätia medzi Londýnom a Moskvou. Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej ...
Zdieľať
Ruská vojnová loď údajne vypálila varovný výstrel na jachtu, ktorá sa k nej priblížila v Lamanšskom prielive. Informovala o tom televízia Sky News.
Incident sa odohral v utorok približne o 11.40 hod. miestneho času (13.40 hod. SELČ) v oblasti medzi britským ostrovom Wight a francúzskym pobrežím Normandie.
Zvýšené napätie
Podľa dostupných informácií bola do incidentu zapojená ruská fregata triedy Admiral Grigorovič.
Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Britániou a Ruskom. Britské ozbrojené sily počas víkendu prvýkrát zasiahli proti tankeru Smyrtos, ktorý je spájaný s ruskou „tieňovou flotilou“ využívanou na obchádzanie západných sankcií.
Nové sankcie
Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo nové sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu a osoby podozrivé z podpory obchodu s ruskou ropou. Podrobnosti o okolnostiach incidentu zatiaľ neboli zverejnené.
Zdroj: SITA.sk - Ruská fregata vypálila varovný výstrel na jachtu v Lamanšskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Jarjabek (Smer-SD): Opozícia by najradšej všetkých obvinených okamžite popravila, len preto, že sú obvinení – ROZHOVOR
Top foto dňa (16. jún 2026): Tréner ŠK Slovan Bratislava, protesty Nie G7, Ománsky záliv a návšteva v SAV