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16. júna 2026

Úrad inšpekčnej služby obvinil mladú policajtku, u ktorej končili peniaze z vykradnutých bankomatov – VIDEO, FOTO


Tagy: Bankomaty hovorkyňa ÚIS Krajský dopravný inšpektorát Obvinenie Policajtka Trestná činnosť trnavská polícia

Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich ...



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723131401_1462276685945903_1055261672287650419_n e1781628497702 676x496 16.6.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich pôvodu.


Po objasnení výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta kriminalistami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prišiel so závažnými informáciami k prípadu aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).

Peniaze z bankomatových krádeží


Počas policajnej akcie s názvom Hamlet jeho príslušníci v spolupráci s kriminalistami z Trnavy a za významnej pomoci partnerských bezpečnostných zložiek z Českej republiky a Maďarska zadržali 25 - ročnú policajtku Lenku J. Vyšetrovateľ ÚIS jej vzniesol obvinenie za prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.

Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich pôvodu. Policajtka bola služobne zaradená na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu PZ Bratislava.

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Policajtka stíhaná na slobode


„Obvinená finančné prostriedky vkladala prostredníctvom vkladových bankomatov na bankové účty, následne ich prevádzala na ďalšie účty a tieto boli potom poskytované na disponovanie obvinenému Patrikovi Ž., ktorý bol v rámci medzinárodnej spolupráce zadržaný na území Maďarska. Úrad inšpekčnej služby dôvodne predpokladá, že uvedeným konaním dochádzalo k zakrývaniu pôvodu výnosov z trestnej činnosti a zároveň k napomáhaniu Patrikovi Ž. vyhýbať sa trestnému stíhaniu," informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

Obvinená príslušníčka Policajného zboru je stíhaná na slobode. Prípad je podľa Dobiášovej výsledkom dlhodobej operatívno-pátracej činnosti a úzkej spolupráci domácich a zahraničných bezpečnostných zložiek, ktorá bola kľúčová pri odhaľovaní a dokumentovaní tejto trestnej činnosti.

Bankomat v Dolných Salibách vybuchol v marci tohto roku. Pár dní po skutku policajti vyhlásili pátranie po 28-ročnom Patrikovi Ž.

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Zdroj: SITA.sk - Úrad inšpekčnej služby obvinil mladú policajtku, u ktorej končili peniaze z vykradnutých bankomatov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bankomaty hovorkyňa ÚIS Krajský dopravný inšpektorát Obvinenie Policajtka Trestná činnosť trnavská polícia
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