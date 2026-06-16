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16. júna 2026
Úrad inšpekčnej služby obvinil mladú policajtku, u ktorej končili peniaze z vykradnutých bankomatov – VIDEO, FOTO
Tagy: Bankomaty hovorkyňa ÚIS Krajský dopravný inšpektorát Obvinenie Policajtka Trestná činnosť trnavská polícia
Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich pôvodu.
Po objasnení výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta kriminalistami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prišiel so závažnými informáciami k prípadu aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).
Počas policajnej akcie s názvom Hamlet jeho príslušníci v spolupráci s kriminalistami z Trnavy a za významnej pomoci partnerských bezpečnostných zložiek z Českej republiky a Maďarska zadržali 25 - ročnú policajtku Lenku J. Vyšetrovateľ ÚIS jej vzniesol obvinenie za prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich pôvodu. Policajtka bola služobne zaradená na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu PZ Bratislava.
„Obvinená finančné prostriedky vkladala prostredníctvom vkladových bankomatov na bankové účty, následne ich prevádzala na ďalšie účty a tieto boli potom poskytované na disponovanie obvinenému Patrikovi Ž., ktorý bol v rámci medzinárodnej spolupráce zadržaný na území Maďarska. Úrad inšpekčnej služby dôvodne predpokladá, že uvedeným konaním dochádzalo k zakrývaniu pôvodu výnosov z trestnej činnosti a zároveň k napomáhaniu Patrikovi Ž. vyhýbať sa trestnému stíhaniu," informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
Obvinená príslušníčka Policajného zboru je stíhaná na slobode. Prípad je podľa Dobiášovej výsledkom dlhodobej operatívno-pátracej činnosti a úzkej spolupráci domácich a zahraničných bezpečnostných zložiek, ktorá bola kľúčová pri odhaľovaní a dokumentovaní tejto trestnej činnosti.
Bankomat v Dolných Salibách vybuchol v marci tohto roku. Pár dní po skutku policajti vyhlásili pátranie po 28-ročnom Patrikovi Ž.
Zdroj: SITA.sk - Úrad inšpekčnej služby obvinil mladú policajtku, u ktorej končili peniaze z vykradnutých bankomatov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po objasnení výbuchu bankomatu v Dolných Salibách v okrese Galanta kriminalistami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prišiel so závažnými informáciami k prípadu aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).
Peniaze z bankomatových krádeží
Počas policajnej akcie s názvom Hamlet jeho príslušníci v spolupráci s kriminalistami z Trnavy a za významnej pomoci partnerských bezpečnostných zložiek z Českej republiky a Maďarska zadržali 25 - ročnú policajtku Lenku J. Vyšetrovateľ ÚIS jej vzniesol obvinenie za prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Podľa doterajších zistení mala obvinená preberať peniaze pochádzajúce z krádeží z bankomatov, používať ich pre vlastnú potrebu a vykonávať finančné operácie smerujúce k zatajeniu ich pôvodu. Policajtka bola služobne zaradená na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu PZ Bratislava.
Policajtka stíhaná na slobode
„Obvinená finančné prostriedky vkladala prostredníctvom vkladových bankomatov na bankové účty, následne ich prevádzala na ďalšie účty a tieto boli potom poskytované na disponovanie obvinenému Patrikovi Ž., ktorý bol v rámci medzinárodnej spolupráce zadržaný na území Maďarska. Úrad inšpekčnej služby dôvodne predpokladá, že uvedeným konaním dochádzalo k zakrývaniu pôvodu výnosov z trestnej činnosti a zároveň k napomáhaniu Patrikovi Ž. vyhýbať sa trestnému stíhaniu," informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
Obvinená príslušníčka Policajného zboru je stíhaná na slobode. Prípad je podľa Dobiášovej výsledkom dlhodobej operatívno-pátracej činnosti a úzkej spolupráci domácich a zahraničných bezpečnostných zložiek, ktorá bola kľúčová pri odhaľovaní a dokumentovaní tejto trestnej činnosti.
Bankomat v Dolných Salibách vybuchol v marci tohto roku. Pár dní po skutku policajti vyhlásili pátranie po 28-ročnom Patrikovi Ž.
Zdroj: SITA.sk - Úrad inšpekčnej služby obvinil mladú policajtku, u ktorej končili peniaze z vykradnutých bankomatov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bankomaty hovorkyňa ÚIS Krajský dopravný inšpektorát Obvinenie Policajtka Trestná činnosť trnavská polícia
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