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Prvýkrát s kontaktnými šošovkami? Kompletný sprievodca pre začiatočníkov



Rozhodnutie vymeniť aspoň občas dioptrické okuliare za kontaktné šošovky je pre mnohých ľudí krokom k oveľa väčšej slobode.



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Prvýkrát s kontaktnými šošovkami? Kompletný sprievodca pre začiatočníkov

 

Nasadzovanie kontaktných šošoviek | Zdroj: Link

Či už vás láka predstava športovania bez neustáleho napravovania rámov na nose, chcete si v lete bez obmedzení nasadiť štýlové slnečné okuliare, alebo jednoducho túžite po zmene vizáže, kontaktné šošovky sú skvelou voľbou. Pre začiatočníka však môže byť prvý krok sprevádzaný obavami. Ako si vybrať tie správne? Nebude to v oku bolieť? A na čo si dať pozor? Nemusíte mať strach. S naším sprievodcom zvládnete prechod na šošovky bez akýchkoľvek komplikácií.

Prvý krok vedie vždy k odborníkovi

Aj keď presne poznáte hodnotu svojich dioptrií z okuliarov, nikdy by ste si nemali kupovať svoje prvé šošovky sami. Parametre okuliarov a kontaktných šošoviek sa totiž líšia. Okuliarové sklo je umiestnené niekoľko milimetrov pred okom, zatiaľ čo šošovka leží priamo na rohovke. Preto bývajú dioptrie na šošovkách pri vyšších hodnotách mierne odlišné.

Okrem dioptrií musí odborník zmerať aj zakrivenie a priemer vášho oka. Správne usadenie šošovky je kľúčové pre pohodlie a zdravie očí. Profesionálna optika Kodano vám pomôže nielen s presným meraním zraku, ale skúsený optometrista vás tiež naučí, ako si šošovky správne nasadzovať, bezpečne vyberať a ako sa o ne starať.

Ako si vybrať tie správne šošovky?

Na trhu dnes existuje množstvo typov šošoviek, ktoré rozlišujeme najmä podľa odporúčanej dĺžky nosenia:

●     Jednodňové šošovky: Nasadíte si ich ráno a večer ich jednoducho vyhodíte. Sú najhygienickejšou voľbou, ideálnou na šport, cestovanie alebo pre alergikov. Nevyžadujú žiadnu starostlivosť.

●     Viacdňové šošovky (dvojtýždňové, mesačné): Tieto šošovky večer vyberiete, vyčistíte a uložíte do puzdra s roztokom. Sú ekonomicky výhodnejšie pre tých, ktorí ich plánujú nosiť pravidelne každý deň.

Ak hľadáte maximálne pohodlie a vysokú priepustnosť kyslíka, mimoriadne obľúbenou voľbou sú kontaktné šošovky Acuvue Oasys. Vďaka moderným materiálom udržujú oči hydratované po celý deň a úspešne minimalizujú nepríjemný pocit suchosti. To ocenia najmä začiatočníci, ktorí pracujú v klimatizovaných kanceláriách alebo pred obrazovkou počítača.

šošovky
Kontaktné šošovky Acuvue Oasys | Zdroj: Kodano.sk

Čo ak netrpíte klasickou krátkozrakosťou, ale máte astigmatizmus? V tom prípade budete potrebovať špeciálne kontaktné šošovky s cylindrom (tzv. torické). Korigujú nepravidelný tvar rohovky a vďaka moderným stabilizačným systémom zostávajú na oku v správnej polohe, čím zaisťujú dokonale ostré videnie.

Pri výbere vás bude samozrejme zaujímať aj cena. Nákup na webe ponúka spravidla priaznivejšie podmienky ako kamenné predajne - kontaktné šošovky od Kodano nájdete vo výhodných baleniach, s ktorými ušetríte desiatky eur.

Na čo si dať pozor - zlaté pravidlá pre začiatočníkov

Nosenie šošoviek je pri správnom prístupe úplne bezpečné, no vyžaduje si dôsledné dodržiavanie základných hygienických zásad.

●     Hygiena na prvom mieste: Pred každým dotykom oka alebo šošovky si dôkladne umyte ruky mydlom a osušte ich uterákom, ktorý nepúšťa drobné vlákna.

●     Obyčajná voda je nepriateľ: Nikdy neoplachujte šošovky ani puzdro vodou z vodovodu. Obsahuje mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobiť zápaly. Na čistenie používajte výhradne špeciálny roztok.

roztok
Špeciálny roztok a puzdro na šošovky je základom | Zdroj: Link

●     Dodržujte dobu nosenia: Ak máte jednodňové šošovky, nepoužívajte ich opakovane. Mesačné šošovky vyhoďte po 30 dňoch od otvorenia blistra, aj keď ste ich nemali na oku každý deň.

●     Nepreceňujte svoje sily: Ak pocítite v oku rezanie, začervenanie alebo bolesť, šošovky okamžite vyberte a nechajte oči oddýchnuť.

Sledujte svoje pocity a dajte si dostatok času

Prvé dni so šošovkami môžu byť pre niekoho nezvyčajné. Vaše oko si musí zvyknúť na prítomnosť cudzieho telesa. Zo začiatku môžete šošovku v oku mierne vnímať, no tento pocit by mal rýchlo odznieť. Keď si vyberiete certifikované šošovky od overeného predajca, ako je optika Kodano.sk, získate istotu, že používate bezpečné a kvalitné produkty, ktoré poskytnú vašim očiam maximálny komfort.

Svet bez okuliarov je plný nových zážitkov a detailov. Dajte si čas, buďte trpezliví pri nácviku nasadzovania a uvidíte, že po niekoľkých dňoch sa pre vás starostlivosť o šošovky stane úplne prirodzenou rannou rutinou.


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