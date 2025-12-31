|
|
Streda 31.12.2025
|
Meniny má Silvester
Archív správ
|
|Denník - Správy
|
|
|
|
31. decembra 2025
Poslanec Šmilňák príjme politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu – VIDEO
Opozičný poslanec Martin Šmilňák (KDH) príjme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za to, že šoféroval pod vplyvom ...
31.12.2025 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Martin Šmilňák (KDH) príjme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za to, že šoféroval pod vplyvom alkoholu. Ako uviedol v zverejnenom videu, svojim priateľom aj voličom dlhuje ospravedlnenie a prosí ich o odpustenie.
„Celý život pracujem s mladými a zvlášť ma mrzí, že som ich pohoršil," povedal poslanec. Podľa medializovaných informácii mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu.
Zdroj: SITA.sk - Poslanec Šmilňák príjme politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
