31. decembra 2025

Poslanec Šmilňák príjme politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu – VIDEO


Tagy: Jazda pod vplyvom alkoholu Ospravedlnenie spoločenská zodpovednosť

Opozičný poslanec Martin Šmilňák (KDH) príjme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za to, že šoféroval pod vplyvom ...



Zdieľať
31.12.2025 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Martin Šmilňák (KDH) príjme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za to, že šoféroval pod vplyvom alkoholu. Ako uviedol v zverejnenom videu, svojim priateľom aj voličom dlhuje ospravedlnenie a prosí ich o odpustenie.


Celý život pracujem s mladými a zvlášť ma mrzí, že som ich pohoršil," povedal poslanec. Podľa medializovaných informácii mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Poslanec Šmilňák príjme politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jazda pod vplyvom alkoholu Ospravedlnenie spoločenská zodpovednosť
