 Z domova

31. decembra 2025

Tajná služba v uplynulom roku zaznamenala nárast vplyvových operácií aj nenávistných prejavov


Tagy: Hybridné hrozby Kybernetický priestor Predseda vlády radikalizácia Tajná služba

Slovenská informáčná služba ako aj iné bezpečnostné zložky zaznamenali v uplynulom roku výrazný nárast vplyvových kampaní v kybernetickom priestore. Ako v tejto súvislosti ...



gettyimages 1316574146 676x380 31.12.2025 (SITA.sk) - Slovenská informáčná služba ako aj iné bezpečnostné zložky zaznamenali v uplynulom roku výrazný nárast vplyvových kampaní v kybernetickom priestore. Ako v tejto súvislosti SIS informovala, ich cieľom bolo zvýšiť pocit neistoty a ohrozenia u občanov Slovenskej republiky a narušiť ich dôveru v štátne inštitúcie.

Radikalizácia a extrémizmus


„Výhražné anonymné emaily, ktoré boli adresované predovšetkým vzdelávacím inštitúciám, štátnym aj súkromným organizáciám sa vyskytli vo viacerých európskych štátoch a Slovensko nebolo jedinou krajinou vystavenou predmetnému fenoménu," uviedla tajná služba.

Zároveň takisto skonštatovala, že v roku 2025 prišlo k výraznejšej politickej radikalizácii a extrémizmu, nárastu nenávistných prejavov najmä v online priestore aj ako dôsledok atentátu na predsedu vlády Roberta Fica z roku 2024.

Boj proti hybridným hrozbám


Z tohto dôvodu SIS pripravuje v rámci boja proti hybridným hrozbám a nenávistným prejavom metodiku, ktorou by bezpečnostné zložky vedeli efektívnejšie vyhodnotiť potenciálne bezpečnostné riziká a radikalizačný obsah v mediálnom a virtuálnom prostredí.

Zároveň sa tajná služba v uplynulom roku venovala aj vplyvovým operáciám cudzích mocností. „Odhaľovanie nových hrozieb je pri rýchlom technologickom rozvoji čoraz náročnejšie. V budúcom roku sa Slovenská informačná služba o to viac zameria na posilnenie a modernizáciu, ktorou chce udržať krok s rozvojom technológií," dodala SIS.


Zdroj: SITA.sk - Tajná služba v uplynulom roku zaznamenala nárast vplyvových operácií aj nenávistných prejavov

Tagy: Hybridné hrozby Kybernetický priestor Predseda vlády radikalizácia Tajná služba
