Streda 31.12.2025
Meniny má Silvester
|
31. decembra 2025
Tajná služba v uplynulom roku zaznamenala nárast vplyvových operácií aj nenávistných prejavov
Slovenská informáčná služba ako aj iné bezpečnostné zložky zaznamenali v uplynulom roku výrazný nárast vplyvových kampaní v kybernetickom priestore. Ako v tejto súvislosti ...
31.12.2025 (SITA.sk) - Slovenská informáčná služba ako aj iné bezpečnostné zložky zaznamenali v uplynulom roku výrazný nárast vplyvových kampaní v kybernetickom priestore. Ako v tejto súvislosti SIS informovala, ich cieľom bolo zvýšiť pocit neistoty a ohrozenia u občanov Slovenskej republiky a narušiť ich dôveru v štátne inštitúcie.
„Výhražné anonymné emaily, ktoré boli adresované predovšetkým vzdelávacím inštitúciám, štátnym aj súkromným organizáciám sa vyskytli vo viacerých európskych štátoch a Slovensko nebolo jedinou krajinou vystavenou predmetnému fenoménu," uviedla tajná služba.
Zároveň takisto skonštatovala, že v roku 2025 prišlo k výraznejšej politickej radikalizácii a extrémizmu, nárastu nenávistných prejavov najmä v online priestore aj ako dôsledok atentátu na predsedu vlády Roberta Fica z roku 2024.
Z tohto dôvodu SIS pripravuje v rámci boja proti hybridným hrozbám a nenávistným prejavom metodiku, ktorou by bezpečnostné zložky vedeli efektívnejšie vyhodnotiť potenciálne bezpečnostné riziká a radikalizačný obsah v mediálnom a virtuálnom prostredí.
Zároveň sa tajná služba v uplynulom roku venovala aj vplyvovým operáciám cudzích mocností. „Odhaľovanie nových hrozieb je pri rýchlom technologickom rozvoji čoraz náročnejšie. V budúcom roku sa Slovenská informačná služba o to viac zameria na posilnenie a modernizáciu, ktorou chce udržať krok s rozvojom technológií," dodala SIS.
