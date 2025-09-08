Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. septembra 2025

Poslanecký klub Hnutia Slovensko má novú posilu, Dušenka nahradí zosnulú Záborskú – VIDEO


Tagy: Poslanec Poslanecký klub predseda hnutia Slovensko

8.9.2025 (SITA.sk) - Poslanecký klub Hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie (KÚ) posilňuje Igor Dušenka. V parlamente nastupuje ako náhradník za zosnulú poslankyňu Annu Záborskú (KÚ). Poslankyňa zomrela v auguste tohto roka.


Na tlačovej besede to oznámil predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Doplnil, že Dušenka v utorok v úvode parlamentnej schôdze zloží poslanecký sľub. Šipoš poznamenal, že Dušenka je právnik, osvedčil sa im ako legislatívec, je to rodák z Bardejova a mal by posilniť ich regionálne krídlo.

"Nastupujem za najmenej príjemných okolností," skonštatoval Dušenka s tým, že verí, že bude dôstojným zástupcom zosnulej poslankyne. Dušenka tiež avizoval, že by mal pôsobiť v ústavoprávnom výbore. V Národnej rade (NR) SR sa bude venovať otázkam spravodlivosti a právneho štátu, taktiež problematike volieb a transparentnosti.

"Budeme poslanecký klub s najväčším výskytom mena Igor," začal odľahčene predseda hnutia Igor Matovič. Rovnako ako Dušenka ale zdôraznil, že nejde o príjemné okolnosti. Vyzdvihol nebohú Záborskú ako výraznú osobnosť konzervatívneho politického spektra. Veľkou pomocou je podľa neho aj to, že Dušenka je právnik, toho dosiaľ vo svojom klube nemali.

Zdroj: SITA.sk - Poslanecký klub Hnutia Slovensko má novú posilu, Dušenka nahradí zosnulú Záborskú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

