26. septembra 2025
Podarilo sa ochrániť tradičnú rodinu, vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia utŕžila obrovskú prehru, tvrdí
V parlamente v piatok schválením novelizácie ústavy zvíťazila normálnosť a opozícia utŕžila obrovskú prehru. Skonštatoval to šéf koaličnej strany Hlas-SD a minister ...
26.9.2025 (SITA.sk) - V parlamente v piatok schválením novelizácie ústavy zvíťazila normálnosť a opozícia utŕžila obrovskú prehru. Skonštatoval to šéf koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň konkretizoval, že normále je, že existujú dve pohlavia - muž a žena. Takisto Šutaj Eštok pripomenul, že novelizácia zavádza pre mužov a ženy za rovnakú prácu rovnakú mzdu.
„Podarilo sa nám tiež ochrániť tradičnú rodinu," vyhlásil predseda Hlasu s tým, že adopcie detí budú po novom možné len pre manželov, teda muža a ženu. „Rovnako sme posilnili aj postavenie rodičov v školách," doplnil Šutaj Eštok. Rodičia budú mať podľa neho vďaka novelizácii väčšie slovo pri výchove svojich detí.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.
Zdroj: SITA.sk - Podarilo sa ochrániť tradičnú rodinu, vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia utŕžila obrovskú prehru, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
