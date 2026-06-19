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19. júna 2026

Posledné premiérové Milujem Slovensko pred letom prinesie herecký súboj plný humoru – FOTO


Tagy: Divadlo GUnaGU nová scéna Šou Milujem Slovensko

TV JOJ odvysiela poslednú premiérovú epizódu pred letom už v piatok o 20:40. Posledná premiérová epizóda Milujem Slovensko pred letom ...



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19.6.2026 (SITA.sk) - TV JOJ odvysiela poslednú premiérovú epizódu pred letom už v piatok o 20:40.


Posledná premiérová epizóda Milujem Slovensko pred letom prinesie súboj plný humoru. V hlavných úlohách budú známi herci z GUnaGU a z Novej scény. Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Pred letnou prestávkou tak TV JOJ divákom prinesie ešte jednu zábavnú epizódu.

Sajfov tím sa skladá z energického Csongora Kassaia, charizmatického Viktora Horjána a zostavu ozdobí ikonická Lucia Vráblicová. V Adelinom tíme sa predstavia Romana Dang Van, Monika Drgáňová a Dušan Hartl.

Nebudú chýbať obľúbené disciplíny, zaujímavosti o Slovensku ani hudobné vstupy. Spojenie divadelníkov so zmyslom pre humor sľubuje mnoho nečakaných a spontánnych momentov. TV JOJ odvysiela poslednú premiérovú epizódu pred letom už v piatok o 20:40.


Zdroj: SITA.sk - Posledné premiérové Milujem Slovensko pred letom prinesie herecký súboj plný humoru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadlo GUnaGU nová scéna Šou Milujem Slovensko
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