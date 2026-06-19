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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
19. júna 2026
Pohoda privíta Petra Pavla a Zuzanu Čaputovú, debatovať budú o budúcnosti Európy
Festival Pohoda sa bude konať od 8. do 11. júla na trenčianskom letisku. Český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka Slovenskej ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Festival Pohoda sa bude konať od 8. do 11. júla na trenčianskom letisku.
Český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová budú hosťami jubilejného 30. ročníka festivalu Pohoda. V spoločnej diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“ sa budú venovať otázkam identity, demokracie a spoločenskej súdržnosti v období rastúcej polarizácie a meniaceho sa geopolitického prostredia.
Diskusiu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery. Debata ponúkne pohľad na demokratické hodnoty, občiansku spoločnosť, európsku identitu i výzvy, ktorým v súčasnosti čelia krajiny strednej Európy. Uskutoční sa v sobotu 11. júla v stane Európa Stage, ktorý pripravuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Petr Pavel zastáva funkciu prezidenta Českej republiky od roku 2023. Predtým pôsobil ako náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky a neskôr ako predseda Vojenského výboru NATO.
Zuzana Čaputová bola prezidentkou Slovenskej republiky v rokoch 2019 až 2024. Počas svojho mandátu sa profilovala ako zástankyňa demokratických hodnôt, právneho štátu a ochrany ľudských práv, uvádzajú organizátori Pohody.
Festival Pohoda sa bude konať od 8. do 11. júla na trenčianskom letisku. Jubilejný 30. ročník prinesie okrem hudobného programu aj diskusie, literárne podujatia, divadlo, tanec a výtvarné umenie.
Zdroj: SITA.sk - Pohoda privíta Petra Pavla a Zuzanu Čaputovú, debatovať budú o budúcnosti Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová budú hosťami jubilejného 30. ročníka festivalu Pohoda. V spoločnej diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“ sa budú venovať otázkam identity, demokracie a spoločenskej súdržnosti v období rastúcej polarizácie a meniaceho sa geopolitického prostredia.
Diskusiu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery. Debata ponúkne pohľad na demokratické hodnoty, občiansku spoločnosť, európsku identitu i výzvy, ktorým v súčasnosti čelia krajiny strednej Európy. Uskutoční sa v sobotu 11. júla v stane Európa Stage, ktorý pripravuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Petr Pavel zastáva funkciu prezidenta Českej republiky od roku 2023. Predtým pôsobil ako náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky a neskôr ako predseda Vojenského výboru NATO.
Zuzana Čaputová bola prezidentkou Slovenskej republiky v rokoch 2019 až 2024. Počas svojho mandátu sa profilovala ako zástankyňa demokratických hodnôt, právneho štátu a ochrany ľudských práv, uvádzajú organizátori Pohody.
Festival Pohoda sa bude konať od 8. do 11. júla na trenčianskom letisku. Jubilejný 30. ročník prinesie okrem hudobného programu aj diskusie, literárne podujatia, divadlo, tanec a výtvarné umenie.
Zdroj: SITA.sk - Pohoda privíta Petra Pavla a Zuzanu Čaputovú, debatovať budú o budúcnosti Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
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