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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
18. júna 2026
Pohoda 2026 je vypredaná. Festival vypredal všetkých 33 000 vstupeniek v rekordnom čase
Festival Pohoda 2026 je oficiálne vypredaný. Organizátorom sa podarilo predať všetkých 33 000 festivalových permanentiek necelé tri týždne pred festivalom, pričom ide o najskoršie vypredanie v histórii podujatia.
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Jubilejný 30. ročník festivalu sa uskutoční od 8. do 11. júla 2026 na trenčianskom letisku a prinesie jeden z najsilnejších programov v histórii podujatia. Na Pohode vystúpia svetové mená ako The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, IDLES, Denzel Curry, Baxter Dury, Aldous Harding, Sofia Kourtesis, Alina Pash, Emilíana Torrini, Hildur Guðnadóttir, Jana Kirschner & Robert Balzar Trio, Adrian Quesada's Trio Asesino, Yuki Chiba a desiatky ďalších domácich aj zahraničných interpretov a interpretiek.
Oslavy 30. výročia festivalu sa začnú už v stredu 8. júla mimoriadnym The Cure Extra Day. Hlavnou hviezdou programu bude legendárna britská skupina The Cure, ktorá na Slovensku vystúpi po prvýkrát vo svojej kariére. Súčasťou programu budú aj koncerty skupín The Twilight Sad a Just Mustard či vystúpenia Denisa Banga, Hiroko Yamamura a ďalších umelcov a umelkýň.
Vypredanie sa týka všetkých 3- a 4-dňových festivalových permanentiek. Organizátori zároveň potvrdili, že ďalšie viacdňové vstupenky už nebudú uvoľnené do predaja ani pred festivalom, ani počas jeho konania.
Naďalej však zostávajú dostupné jednodňové vstupenky na stredajší program The Cure Extra Day. Návštevníci a návštevníčky sa tak môžu zúčastniť úvodného dňa festivalu, ktorý ponúkne takmer plnohodnotný festivalový zážitok vrátane otvoreného areálu, kempov, kompletnej gastro ponuky a sprievodného programu.
Organizátori zároveň odporúčajú záujemcom o vypredané festivalové permanentky využiť výhradne oficiálnu platformu TicketSwap, ktorá overuje platnosť a originalitu všetkých vstupeniek. Nákup prostredníctvom neoficiálnych inzertných portálov alebo sociálnych sietí neodporúčajú vzhľadom na opakované prípady podvodov a neplatných lístkov.
Pohoda 2026 sa uskutoční od 8. do 11. júla 2026 na trenčianskom letisku.
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