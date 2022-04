Posledné zmeny v Kolíkovej súdnej mape sa podľa Via Iuris udiali bez adekvátnej verejnej diskusie a kontroly

28.4.2022 - Posledné zmeny v súdnej mape sa udiali bez adekvátnej verejnej diskusie a kontroly. Skonštatovala to mimovládna organizácia Via Iuris vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že rovnako, ako pri nových stavebných zákonoch, aj pri súdnej mape prebehli závažné zmeny v návrhu zákona na poslednú chvíľu. Samotný pozmeňovací návrh o reforme súdnej mapy pritom zverejnili na stránke Národnej rady SR 27. apríla, teda v deň hlasovania v parlamente.Zároveň však Via Iuris víta novú súdnu mapu. Vysvetlili, že ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS) sa nepodarilo presadiť zníženie počtu krajských súdov a kompromisom je aj zachovanie niektorých sídelných okresných súdov. Naopak, úspechom pre Kolíkovú je zriadenie správnych súdov a nových mestských súdov.„Súdnu mapu, ktorá mení obvody okresných súdov a vytvára mestské súdy v Bratislave a Košiciach, v zásade vítame a veríme, že prispeje k špecializácii sudcov a sudkýň, aj keď niektoré veľmi malé súdy zostávajú zachované,“ uviedla mimovládna organizácia. Pozitívne vnímajú aj zriadenie samostatných správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.„Budeme pozorne sledovať, ako sa podarí celková implementácia reformy v praxi. Dúfame, že špecializácia sudcov a sudkýň prispeje k zrýchleniu a k skvalitneniu rozhodovania hlavne v právne zložitých prípadoch, ktorých riešenie často na súdoch trvá najdlhšie,“ uzavrela Via Iuris.