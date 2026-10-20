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20. októbra 2026

Slovensko a Chorvátsko chcú rozšíriť obchod za miliardu eur. Nové príležitosti vidia aj vo výrobe munície


Tagy: Ceny energií Chorvátsko Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodárska spolupráca Konkurencieschopnosť krajiny V4 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Tieto témy otvoril v Záhrebe štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok. Slovensko a Chorvátsko chcú prehĺbiť hospodársku spoluprácu a hľadať ...



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67f3e6284a4f9995768107 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Tieto témy otvoril v Záhrebe štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok.


Slovensko a Chorvátsko chcú prehĺbiť hospodársku spoluprácu a hľadať nové príležitosti aj v obrannom priemysle. Vzájomný obchod medzi krajinami dosiahol v roku 2025 už tretí rok po sebe hodnotu viac ako jednu miliardu eur.

Priestor na ďalší rozvoj spolupráce vidia obe strany napríklad vo výrobe munície, ale aj pri riešení vysokých cien energií a posilňovaní konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.

Tieto témy otvorili v pondelok 19. októbra 2026 v Záhrebe štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok a jeho chorvátska partnerka Andreja Metelko-Zgombičová.

Spolupráca pri výrobe munície


Rokovali aj o budúcom rozpočte Európskej únie, rozširovaní Únie a pomoci Ukrajine. Podľa Eštoka stoja vzťahy oboch krajín na dlhodobej dôvere a spoločných záujmoch. Hospodárska spolupráca pritom patrí medzi ich významné piliere.

Obe strany chcú hľadať nové možnosti, ako na doterajšie výsledky nadviazať, pričom perspektívu vidia aj v obrannom priemysle. Osobitne sa diskutovalo o možnostiach spolupráce pri výrobe munície a o potrebe pravidelnejšej komunikácie medzi partnermi.

Významné miesto v rokovaniach mal aj budúci viacročný rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Slovensko a Chorvátsko podporujú zachovanie dostatočných financií pre politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku.

Vysoké ceny energií


Tieto nástroje podľa nich pomáhajú znižovať rozdiely medzi regiónmi, podporovať hospodársky a sociálny rozvoj a zvyšovať konkurencieschopnosť. Nový rozpočet by mal zároveň reagovať na nové priority Európskej únie bez toho, aby sa oslabili tradičné politiky.

Pre obe krajiny je dôležité, aby financovanie naďalej podporovalo regióny a poľnohospodárstvo, pričom Únia musí súčasne zvládať nové výzvy. Jednou z nich sú vysoké ceny energií, ktoré predstavujú významnú záťaž pre európsky priemysel.

Slovenská strana na rokovaní zdôraznila potrebu účinných opatrení na európskej aj národnej úrovni. Ich cieľom má byť zlepšenie podmienok pre podniky a posilnenie konkurencieschopnosti európskych ekonomík.

Ďalšie spoločné zasadnutie vlád


Partneri sa venovali aj ďalšiemu rozširovaniu EÚ, najmä perspektíve krajín západného Balkánu. Slovensko aj Chorvátsko podporujú pokračovanie tohto procesu, jeho dôveryhodnosť však podľa nich musí vychádzať z individuálnych výsledkov kandidátskych krajín, plnenia stanovených kritérií a uskutočňovania potrebných reforiem.

Súčasťou rokovaní bola aj pomoc Ukrajine. Eštok informoval chorvátsku partnerku o pokračujúcej humanitárnej a rozvojovej pomoci Slovenska a o skúsenostiach z medzivládnych konzultácií s Ukrajinou v rokoch 2024 a 2025.

Zároveň pripomenul, že štvrté spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny je naplánované na 5. novembra 2026 v Ľvove. Obe krajiny spájajú nielen politické a hospodárske záujmy, ale aj intenzívne kontakty medzi občanmi.

Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine


Chorvátsko patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov a v roku 2025 ho navštívilo približne pol milióna slovenských turistov. Eštok zdôraznil, že aj tieto osobné väzby tvoria dôležitú súčasť vzájomného partnerstva.

Rokovanie sa dotklo aj slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Slovensko informovalo Chorvátsko o možnostiach zapojenia sa do rokovaní vo formáte V4+ a o koordinácii pri aktuálnych európskych výzvach, najmä v energetike a konkurencieschopnosti.

Podľa Eštoka môže tento formát pomôcť krajinám hľadať spoločné riešenia problémov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť ich ekonomík aj životnú úroveň obyvateľov.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Chorvátsko chcú rozšíriť obchod za miliardu eur. Nové príležitosti vidia aj vo výrobe munície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Chorvátsko Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodárska spolupráca Konkurencieschopnosť krajiny V4 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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