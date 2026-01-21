|
Streda 21.1.2026
|Úvodná strana
|
21. januára 2026
Post Bellum nesúhlasí s výsledkami vládneho auditu, v prípade vymáhania peňazí sa obráti na súd
Občianske združenie Post Bellum nesúhlasí a rozporuje čiastkové výsledky vládneho auditu dotácii pre mimovládne organizácie, ktorého výsledky v stredu vzala na vedomie ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Občianske združenie Post Bellum nesúhlasí a rozporuje čiastkové výsledky vládneho auditu dotácii pre mimovládne organizácie, ktorého výsledky v stredu vzala na vedomie vláda SR. Ako mimovládka v tejto súvislosti informovala, audítorská skupina sa v mesiacoch november a december 2025 zamerala na kontrolu jeho nakladania s verejnými zdrojmi v roku 2022.
Predbežným výsledkom vládneho auditu je šesť zistených nedostatkov a návrh na vrátenie 38 280 eur z verejných zdrojov z dôvodu údajného porušenia finančnej disciplíny.
„Odmietame takýto čiastkový záver vládneho auditu a sme pripravení v prípade, že by po nás štát vyžadoval vrátenie finančných zdrojov z riadne naplnených, vyúčtovaných a príslušnými ministerstvami skontrolovaných a ukončených projektov, obrátiť sa na súd. Post Bellum na Slovensku záleží. Misiou našej práce je spolupracovať so štátom, pomáhať našou expertízou pri zachovaní miznúcej pamäti národa, vzdelávať mladých ľudí, ale aj všeobecne verejnosť v témach moderných dejín, a poukazovať na kroky, ktoré ohrozujú demokratické princípy a ľudské práva,” povedala riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.
Združenie podľa nej nerozumie, prečo sa v materiáli predloženom na stredajšom rokovaní vlády hovorí o troch finančných nedostatkoch v hodnote 53 638 eur, keď vo všetkých podkladoch, ktoré organizácia dostala od vládneho auditu sa spomína suma 38 280 eur.
Podľa Polovkovej je absurdné, ak vládny audit tvrdí, že Post Bellum dve verejné inštitúcie požiadalo o podporu rovnakého projektu, pričom však audit vôbec nezobral do úvahy a neakceptoval námietky, v ktorých združenie vysvetľuje, že išlo o dva rôzne projekty, ktoré sa líšili napríklad rozpočtom, časom realizácie projektov či počtom realizovaných vzdelávacích podujatí.
„To navyše jasne deklarujeme aj vo vecných vyhodnoteniach jednotlivých projektov. Inak povedané, vládny audit nespochybnil, že prostriedky boli vynaložené na deklarovaný účel, ale tvrdí, že boli použité v rozpore s dohodnutými podmienkami na ten istý projekt. My, naopak, tvrdíme a preukazujeme, že tomu tak nebolo a prostriedky boli použité v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie na rôzne projekty,“ uviedla Polovková. Doplnila, že Post Bellum celú situáciu vníma ako nedorozumenie a na základe faktov sa budeme brániť dostupnými právnymi spôsobmi. „Takýchto nedorozumení je v predbežnej správe viacero,” skonštatovala šéfka Post Bellum.
Organizácia zároveň deklaruje, že rešpektuje právo donorov kontrolovať a auditovať správnosť využívania verejných zdrojov. Z tohto dôvodu podľa Polovkovej počas celého výkonu vládneho auditu postupovala maximálne súčinne, poskytovala audítorom požadované doklady, informácie a vysvetlenia, a audit vníma ako legitímny kontrolný proces, ktorého účelom má byť zvyšovanie transparentnosti, kvality a správnosti nakladania s verejnými prostriedkami.
„V prípade viacerých zistení, najmä tých, ktoré sa týkajú vecného plnenia projektových zmlúv, je však organizácia presvedčená, že ide predovšetkým o nedorozumenie vyplývajúce z neúplného zistenia skutkového stavu,“ doplnila Polovková s tým, že pri formulovaní niektorých záverov neboli zohľadnené všetky relevantné skutkové okolnosti a dostupné dôkazy – na čo Post Bellum upozornilo audítorov aj písomne.
Medzi subjektmi, pri ktorých audity Ministerstva financií SR zistili pochybenia pri čerpaní štátnych dotácii sa nachádzajú viaceré občianske združenia, ale aj podnikateľské subjekty a samospráva. V prípade viacerých prijímateľov, ako sú združenia Post Bellum SK, Projekt Fórum či divadlo Pôtoň, bude ministerstvo financií podávať podnety na začatie správneho konania podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy s cieľom vymáhania finančných prostriedkov a uloženia sankcií. Audity niektorých projektov pritom stále pokračujú, keďže preverovanie čerpania dotácií za posledné roky ešte nebolo ukončené.
Zdroj: SITA.sk - Post Bellum nesúhlasí s výsledkami vládneho auditu, v prípade vymáhania peňazí sa obráti na súd © SITA Všetky práva vyhradené.
Zistené nedostatky
