 24hod.sk    Z domova

21. januára 2026

Slovensko rozšíri obrannú spoluprácu s Českom, Kaliňák potvrdil zameranie na spoločný vývoj a produkciu – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Protivzdušná obrana slovenská armáda Slovenský vzdušný priestor vzdušný priestor

Slovenská republika a Česká republika plánujú v rámci spolupráce v oblasti obrany spoločný vývoj či produkciu. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany SR



obrana1 676x507 21.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika a Česká republika plánujú v rámci spolupráce v oblasti obrany spoločný vývoj či produkciu. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý v stredu prijal nového ministra obrany Českej republiky Jaromíra Zůnu.


Ten svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu po svojom nástupe do funkcie smeroval práve na Slovensko. Ide o tradíciu, ktorá vyjadruje blízkosť a osobitosť vzťahov medzi krajinami.

Možnosť priemyselných spoluprác


„Naše úvodné rokovanie sa nieslo v tóne vzájomnej spolupráce a poďakovania sa za to, že Česká republika bez rozmýšľania ako jeden z prvých úkonov podpísala predĺženie hliadkovania a ochrany vzdušného priestoru SR,“ uviedol Kaliňák, podľa ktorého ide o dôležitý akt súdržnosti, priateľstva a nadštandardných vzťahov.

V tejto súvislosti vyzdvihol aj pokračovanie účasti Armády Českej republiky v mnohonárodnej brigáde, ktorá pôsobí na Lešti. Počas úvodnej časti rokovania ministri diskutovali o možnosti priemyselných spoluprác, ktoré sú otvorené. Kaliňák priblížil, že pokračuje diskusia o českých cvičných lietadlách L-39 Skyfox.

Národné obranné sily


Minister podotkol, že sa dnes lietadlá ukazujú ako vhodné nielen na výcvik pilotov, ale aj ako lacnejšie a účinné riešenie na kontrolu nízko letiacich cieľov a dronov. Vo finálnej fáze sa podľa slov ministra nachádzajú aj rokovania o radarových systémoch z Česka, ktoré sú potrebné pri systémoch včasného varovania či pri budovaní viacvrstvovej protivzdušnej obrany.

Projektov, kde obe krajiny vidia priestor pre spoluprácu, spoločný vývoj či produkciu, je podľa ministra oveľa viac, či už v muničnej oblasti, alebo ak ide o slovenské mínometné či delostrelecké systémy. Ministri rokovali aj o aktívnych zálohách, ktoré na Slovensku dnes predstavuje model Národných obranných síl a v Česku Teritoriálnych síl.

„Tu sa nám takisto žiada zobrať si tie najlepšie skúsenosti, aby sme sa po rokoch pasivity našich aktívnych záloh dostali do lepších čísiel. Už dnes hovoríme o tisíckach na slovenskej strane,“ povedal minister a podotkol, že v niektorých častiach sa inšpirovali práve Českom, čo sa ukázalo ako úspešné.

Dôraz na sebestačnosť obrany


Český minister obrany podotkol, že je prirodzené, že jeho prvé kroky mierili práve na Slovensko. Nevníma to len ako tradíciu, ale aj ako symbol úrovne vzťahov medzi krajinami.

„Naše ciele a záujmy sú si veľmi blízke a v mnohom totožné. Ako slovenská, tak aj česká strana má v oblasti spolupráce čo ponúknuť. Máme si čo predať a máme na čom spolupracovať do budúcna,“ uviedol český minister. Kaliňáka uistil, že Česká republika bude aj naďalej participovať v mnohonárodnom zoskupení na Slovensku. Obe krajiny podľa neho kladú dôraz na sebestačnosť v oblasti obrany a bezpečnosti.

„Uvedomujeme si, že vnútorná bezpečnosť môže v budúcnosti naberať na významne, a preto chceme kompletne novelizovať celú brannú legislatívu a systémy krízového riadenia,“ dodal Zůna.

Súčasne ubezpečil, že si uvedomuje aj potrebu reciprocity, preto bude hľadať cesty, ako by mohla Česká republika participovať a obstarávať produkty slovenského zbrojného priemyslu, a hľadať priestor pre spoločný vývoj. Potenciál vidí práve v oblasti protivzdušnej obrany.





Zdroj: SITA.sk - Slovensko rozšíri obrannú spoluprácu s Českom, Kaliňák potvrdil zameranie na spoločný vývoj a produkciu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

