Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vincent
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. januára 2026

Sudcovia budú voliť náhradu za Jelinkovú Dudzíkovú, informovala predsedníčka Súdnej rady Kosová


Tagy: Sudcovia vzdanie sa mandátu

Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila na 25. marca voľbu jedného člena rady voleného sudcami v západoslovenskom ...



Zdieľať
664352e7d9c17187160302 676x451 21.1.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila na 25. marca voľbu jedného člena rady voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode. Ako v tejto súvislosti rada informovala, voľba súvisí so zánikom funkcie členky Dany Jelinkovej Dudzíkovej.


Návrhy kandidátov na člena oprávnených navrhovateľov Kosová očakáva do 11. februára. Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková sa v pondelok 19. januára listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady Marcely Kosovej, vzdala členstva v rade.

„V poslednom období som hľadala odpovede na to, ako reagovať na aktuálnu atmosféru a niektoré pre mňa rušivé javy v súdnej rade tak, aby zostala nenarušená moja integrita a motivácia ísť ďalej, dôveryhodnosť justície a súdnej rady. Po dôkladnom zvážení možností riešenia som dospela k záveru, že predčasne ukončím mandát členky súdnej rady,“ uviedla Jelinková Dudzíková v rezignačnom liste.

Jelinková Dudzíková bola za členku súdnej rady zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022. Mandátu sa ujala 1. júla toho istého roku.


Zdroj: SITA.sk - Sudcovia budú voliť náhradu za Jelinkovú Dudzíkovú, informovala predsedníčka Súdnej rady Kosová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sudcovia vzdanie sa mandátu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dĺžka života na Slovensku stúpa. Ako zvládneme financovať dlhší pobyt na dôchodku?
<< predchádzajúci článok
Post Bellum nesúhlasí s výsledkami vládneho auditu, v prípade vymáhania peňazí sa obráti na súd

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 