Streda 21.1.2026
Meniny má Vincent
Denník - Správy
21. januára 2026
Sudcovia budú voliť náhradu za Jelinkovú Dudzíkovú, informovala predsedníčka Súdnej rady Kosová
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila na 25. marca voľbu jedného člena rady voleného sudcami v západoslovenskom ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila na 25. marca voľbu jedného člena rady voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode. Ako v tejto súvislosti rada informovala, voľba súvisí so zánikom funkcie členky Dany Jelinkovej Dudzíkovej.
Návrhy kandidátov na člena oprávnených navrhovateľov Kosová očakáva do 11. februára. Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková sa v pondelok 19. januára listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady Marcely Kosovej, vzdala členstva v rade.
„V poslednom období som hľadala odpovede na to, ako reagovať na aktuálnu atmosféru a niektoré pre mňa rušivé javy v súdnej rade tak, aby zostala nenarušená moja integrita a motivácia ísť ďalej, dôveryhodnosť justície a súdnej rady. Po dôkladnom zvážení možností riešenia som dospela k záveru, že predčasne ukončím mandát členky súdnej rady,“ uviedla Jelinková Dudzíková v rezignačnom liste.
Jelinková Dudzíková bola za členku súdnej rady zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022. Mandátu sa ujala 1. júla toho istého roku.
