Post predsedu parlamentu bude zrejme dlhodobo neobsadený, Majerský hovorí o úbohosti vládnej koalície

12.5.2024 (SITA.sk) - Od koaličných poslancov v parlamente prichádzajú signály, že post predsedu parlamentu by mohol byť dlhodobo neobsadený. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal predseda KDH „Čo bude naozaj úbohé a smiešne pre túto vládnu koalíciu, že nebude obsadená táto druhá najvyššia ústavná funkcia," skonštatoval Majerský.Zároveň povedal, že postoj hnutia v tejto otázke bol taký, že v prípade, že by bol koaličným nominantom na post šéfa parlamentu súčasný minister investícii regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši , hnutie ho zrejme podporí.Doplnil však, že ho sklamalo Rašiho nedávne vystúpenie v parlamente, na ktorom išiel do osobnej roviny a vysmieval sa opozičným poslancom. „Ukázal, že nie je až taký štátnik, ktorý by si zaslúžil mať túto funkciu," dodal Majerský.Podľa ministra práce Erika Tomáša Hlas-SD ) bude koalícia riešiť post šéfa parlamentu po voľbách do Európskeho parlamentu. Zároveň strana Hlas podľa neho trvá na tom, že post predsedu parlamentu jej patrí. „Vyzývame koaličných partnerov, aby rešpektovali koaličnú dohodu," dodal.