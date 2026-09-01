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01. septembra 2026

Raši zvolal predsedov parlamentu za jeden stôl, porovnanie ich skúsenosti prinášajú do politiky chýbajúci pohľad – VIDEO, FOTO


Tagy: Deň Ústavy SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident SR

Slávnostný obed niekdajších čelných predstaviteľov zákonodarného zboru priniesol otvorenú debatu o fungovaní štátnych inštitúcií. Predsedovia slovenského parlamentu sa zišli pri jednom stole. Pri ...



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predsedovia parlamentu 1.9.2026 (SITA.sk) - Slávnostný obed niekdajších čelných predstaviteľov zákonodarného zboru priniesol otvorenú debatu o fungovaní štátnych inštitúcií.


Predsedovia slovenského parlamentu sa zišli pri jednom stole. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR usporiadal súčasný predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) stretnutie s predchádzajúcimi predsedami parlamentu pri spoločnom obede. Podľa Rašiho môže porovnanie ich skúseností s aktuálnym dianím priniesť do politiky pohľad, ktorý tam chýba.

Ich stretnutie sa podľa Kancelárie Národnej rady SR nieslo v priateľskej atmosfére, ktorá vytvorila priestor na otvorenú diskusiu o aktuálnom dianí doma aj v zahraničí.

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Predsedovia parlamentu viedli spoločnú diskusiu


Pozvanie na slávnostný obed prijali Ivan Gašparovič, František Mikloško, Jozef Migaš, Pavol Hrušovský, Andrej Danko, Boris Kollár, Richard Sulík, Béla Bugár, Peter Žiga aj súčasný prezident Peter Pellegrini. Rudolf Schuster sa nemohol na spoločnom obede zúčastniť osobne, pripojil sa však prostredníctvom videohovoru.

Predsedovia parlamentu z rôznych politických generácií tak spoločne diskutovali o aktuálnych vnútropolitických témach, fungovaní parlamentu a tiež o zahraničnopolitickom vývoji a postavení Slovenska v meniacom sa medzinárodnom prostredí.

Spája ich zodpovednosť


„Práve rozdielne skúsenosti jednotlivých predsedov priniesli pohľad na súčasné udalosti z perspektívy rôznych období vývoja samostatnej SR,“ doplnila kancelária. Raši podotkol, že každý z predchádzajúcich predsedov viedol parlament v inom období a za iných okolností.

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„Práve porovnanie týchto skúseností predchádzajúcich pánov predsedov s aktuálnym dianím či už v parlamente, alebo v spoločnosti môže priniesť nový pohľad, ktorý v každodennej politike niekedy chýba,“ vyzdvihol Raši a uzavrel s tým, že aj napriek rozdielnym politickým skúsenostiam a názorom ich spája práve osobná skúsenosť so zodpovednosťou za vedenie a fungovanie jednej z najdôležitejších ústavných inštitúcií.


Zdroj: SITA.sk - Raši zvolal predsedov parlamentu za jeden stôl, porovnanie ich skúsenosti prinášajú do politiky chýbajúci pohľad – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň Ústavy SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident SR
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