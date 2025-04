Let’s Dance 2025: Ako piaty v poradí vypadol pár Juraj Kemka a Natália Glosíková

Úvodný vstup večera nemali moderátorky Anna Jakab Rakovská a Jana Kovalčíková, ale pri príležitosti retro kola to bola hlásateľka Ada Straková. Potom sa už divákom v bratislavskej Inchebe a pri obrazovkách predstavila Dara Rolins, ktorá už v šou Let’s Dance bola špeciálnou porotkyňou v 5. sérii.

Juraj Kemka a Natália Glosíková

Juraj Kemka a Natália Glosíková si dali „delovou ránu“ od Karla Gotta. „Ja som si myslel, ze nič nemôže byť horšie ako jive, ale toto je 500-krát horšie,“ okomentoval zadýchaný Juraj Kemka zatancovaný quickstep.

Ján Ďurovčík označil choreografiu za náročnú, a to aj kondične. „Mám pocit, že dnes si prvýkrát skĺzol do niečoho, čo som očakával na začiatku, keď si išiel do tejto šou,“ povedal s tým, že tam boli super pasáže, ale niektoré otočené na srandu.

Tatiana Drexler si dala otázku, či to bol ešte quickstep alebo česká polka. „Vyzeralo to také nedotrénované,“ skonštatovala. „Aaa mne sa to páčilo,“ kontrolovala Dara Rolins, ktorá ukázala lopárik s číslom 5 podobne ako Tatiana Drexler a Ján Ďurovčík.

Adam Bardy ukázal šestku „Ďuri nedá mi nepochváliť, ako si vyzeral v tej dokrútke, veľmi si ma pobavil,“ povedal.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 6. kole

nedeľa 6. apríl

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring: Aretha Franklin – A Natural Woman – waltz (42 bodov / 39+2 body maratón)

Kristián Baran a Dominika Rošková: Enrique Iglesias – Bailamos – samba (37)

Marek Rozkoš a Natália Horváthová: Elton John – I’m Still Standing – jive (33 / 32+1)

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh: Irene Cara – What a feeling – čača (39 / 27+2)

Eva Burešová a Matyáš Adamec: Blur – Song 2 – tango (28)

Peter Sagan a Eliška Lenčešová: John Travolta & Olivia Newton John – You’re the One That I Want – quickstep (25)

Juraj Kemka a Natália Glosíková: Karel Gott – Bum Bum Bum – quickstep (21)

Šieste kolo Let’s Dance si nenechala ujsť ani bývalá manželka Petra Sagana, Katka, ktorá vo flitrových obtiahnutých vyzerala naozaj úchvatne.





