Súd pojednával o Naďovej žalobe na tretí pokus. Blaha dáva právny spor do politickej roviny, tvrdí predseda Demokratov

Politický útok

Vyplatenie nemajetkovej ujmy

19.6.2024 (SITA.sk) - Na Mestskom súde Bratislava IV v stredu na tretí pokus začalo pojednávanie vo veci civilnej žaloby predsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa na podpredsedu parlamentu a zvoleného europoslanca Ľuboša Blahu Smer-SD ).Naď sa žalobou domáha súdneho potvrdenia neoprávneného zásahu do dobrej povesti, verejné ospravedlnenie a odstránenie z verejného priestoru všetkých statusov, videí a iných záznamov, v ktorých ho Blaha obvinil z vlastizrady. Spor sa týka schvaľovania obrannej dohody s USA.Po skončení pojednávania bývalý minister obrany Naď pre médiá uviedol, že Blaha sa snaží právny spor dávať do politickej roviny. „Celý čas vlastne útočili osobne, politicky," povedal Naď na margo Blahu a jeho právneho zástupcu Davida Lindtnera Obviniť ministra obrany v čase vojnového konfliktu v susednej krajine z vlastizrady je totiž podľa Naďa absolútne neprijateľné. Pripomenul pri tom, že Smer-SD na neho pre údajnú vlastizradu podal aj trestné oznámenie. To však bolo podľa neho „zhodené zo stola ako zjavne neopodstatnené".Naď pripomenul, že Zmluvu o obrannej spolupráci s USA majú takmer všetky krajiny NATO . Zároveň sa pýta, prečo ju súčasný minister obrany Robert Kaliňák nevypovedal. „Keby došlo k vzájomnej dohode, môže byť ukončená," zdôraznil Naď s tým, že slovenský rezort obrany takúto požiadavku nevyslovil.Predseda Demokratov zároveň potvrdil, že okrem ospravedlnenia a odstránenia mediálneho obsahu žiada od Blahu vyplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 100-tisíc eur. Tie by podľa vlastných slov využil na pomoc ukrajinským odídencom.