Potrestaný plavec Rylov sa zúčastní na majstrovstvách Ruska, Medzinárodná plavecká federácia začala vyšetrovanie

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Potrestaný dvojnásobný olympijský víťaz Jevgenij Rylov , ktorému Medzinárodná plavecká federácia (FINA) na deväť mesiacov zastavila činnosť pre podporu Vladimíra Putina a jeho invázie na Ukrajinu, sa zúčastňuje na plaveckých majstrovstvách Ruska. Na šampionát, ktorý sa začal v nedeľu v Kazani, sa podľa ruskej strany trest nevzťahuje. FINA to však začala prešetrovať.Dvadsaťpäťročný rodák z Novotroicka v Orenburskej oblasti od nedele súťaží na národnom šampionáte. Rylov by sa mal postupne predstaviť v "znakárskych" disciplínach na 50, 100 i 200 metrov, a taktiež na 100 metrov voľným spôsobom.Podľa prezidenta Ruskej plaveckej federácie Vladimira Salnikova sa trest od FINA na ruské majstrovstvá nevzťahuje. Medzinárodná federácia však situáciu vyšetruje. "FINA vie o tom, že plavec Rylov cez víkend súťažil na majstrovstvách Ruska a začala interné vyšetrovanie s cieľom zistiť, či neboli porušené pravidlá alebo trest," oznámila plavecká federácia.Rylov, ktorý patrí medzi elitu v disciplíne znak, nesmie do polovice januára 2023 súťažiť na všetkých medzinárodných súťažiach. Dôvodom je jeho účasť, spoločne s ďalšími olympijskými medailistami, na pódiu počas nedávneho obrovského podujatia na štadióne v moskovských Lužnikách, na ktorom Putinov režim oslavoval výročie anexie Krymu a zároveň obhajoval takzvanú "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine.Rylov mal na bunde písmeno "Z", ktoré sa stalo symbolom ruskej vojenskej agresie v susednom štáte. FINA zároveň vylúčila ruských a bieloruských plavcov v ďalších plaveckých športoch zo všetkých medzinárodných podujatí konajúcich sa v roku 2022.