Messi by mal v PSG zostať ešte minimálne jednu sezónu

Argentínsky futbalista Lionel Messi by mal v nadchádzajúcej sezóne zotrvať vo francúzskom Paríži St. Germain. Hviezdny kanonier má síce platnú zmluvu do júna 2023, no už dlhodobejšie sa špekuluje o jeho návrate do FC Barcelona.





Messi v sobotu strelil gól pri remíze s Racingom Lens (1:1), ktorá jeho tímu zaistila desiaty titul v Ligue 1, no v drese PSG sa mu nedarí podľa vysokých očakávaní. Do klubu prestúpil vlani po 17 rokoch u Kataláncov a na svoje konto si v 30 stretnutiach pripísal len deväť gólov.Témou špekulácií sú po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov s Realom Madrid (1:0, 1:3) aj ďalší hráči s platnými zmluvami - Brazílčan Neymar, ktorý má kontrakt do roku 2025 či Španiel Sergio Ramos (2023). Neisté miesto majú aj športový riaditeľ Leonardo Araujo a kormidelník Mauricio Pochettino, pričom zmluva na konci tohto ročníka sa skončí útočníkovi Kylianovi Mbappemu.Vypadnutie z prestížnej európskej súťaže sa prejavilo aj na podpore fanúšikov. Tí po ňom svojich hráčov vypískali a v sobotu im nedopriali ani majstrovskú atmosféru pri zisku ôsmeho titulu za uplynulých desať rokov - hľadisko začali opúšťať už 15 minút pred koncom duelu. Desať minút po záverečnom hvizde bol štadión prázdny. Hráči neabsolvovali ani čestné kolo. Informácie priniesla agentúra DPA.