Prezident Biden prijal víťazov Stanleyho pohára, vo výprave Tampy Bay Lightning nechýbal ani Černák (video)

Tretí pokus už vyšiel

Prvá dáma nosí šťastie

Čakanie stálo za to

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti amerického klubu Tampa Bay Lightning síce v zámorskej NHL získali Stanleyho pohár už trikrát, až v pondelok však premiérovo absolvovali tradičnú návštevu amerického prezidenta v jeho sídle - Bielom dome vo Washingtone.Víťaz spomenutej prestížnej trofeje počas nasledujúceho ročníka, väčšinou pred duelom na ľade Washingtonu Capitals, absolvuje prijatie o hlavy USA. Teraz nastala zmena, Lightning si uvedenú slávnosť užili medzi domácimi súbojmi proti Floride a Columbusu.Prvýkrát "blesky" zvíťazili v profilige v ročníku 2003/2004 a v ďalšej sezóne do Bieleho domu nemohli prísť pre výluku. Druhýkrát ovládli play-off NHL v lete 2020 a "proti" bola pandémia koronavírusu.Lightning sa teda dostali k americkému prezidentovi až na tretí pokus. Po triumfe v sezóne 2003/2004 nemal možnosť obzrieť si sídlo prezidenta USA útočník Jiří Bicek , teraz však medzi návštevníkmi nechýbal obranca Erik Černák Joe Biden počas pondelkového prijatia kapitánovi organizácie Stevenovi Stamkosovi povedal, že starne. Ocenil tiež snahu klubu pri podpore očkovania proti koronavírusu a vyhol sa politickým témam. Pripomenul tiež, že vlani navštívila prvá dáma Jill Bidenová domácu arénu "bleskov", keďže v nej sídlilo vakcinačné centrum."Netvrdím, že prvá dáma svojou návštevou vo vašej aréne je dôvod, prečo ste zvíťazili. Pripomínam však, že tam bola aj počas prezidentskej kampane v roku 2020. Zdá sa, že sa ukazuje tam, kde prídu úspechy, je to minimálne na zamyslenie," povedal s úsmevom Joe Biden Pondelkovú slávnosť absolvovali aj mnohí hokejisti, ktorí už nie sú súčasťou kádra Lightning, no s klubom získali niektorý z ostatných dvoch Stanleyho pohárov."Trvalo dlho, kým sme sa sem dostali. Ani sme si neboli istí, či tú šancu dostane. To čakanie však stálo za to," povedal Kanaďan Steven Stamkos.