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22. júla 2026
Šeliga: Môžete poslať päťdesiat daňových kontrol, gumy prepichovať a naháňať po výsluchoch, nepodarí sa vám to. Váš čas sa blíži! – VIDEO
Tagy: Ďaňová kontrola
"Sme prvá politická strana na Slovensku, ktorá je kontrolovaná. A už druhýkrát," zdôrazňoval Šeliga. Juraj Šeliga označil ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - "Sme prvá politická strana na Slovensku, ktorá je kontrolovaná. A už druhýkrát," zdôrazňoval Šeliga.
Juraj Šeliga označil za šikanu druhú daňovú kontrolu u mimoparlamentnej strany Demokrati.
„Na centrále Demokratov máme druhú daňovú kontrolu. Prvá nenašla žiadne pochybenia, preto finančná správa posiela druhú," informoval v stredu Šeliga na sociálnej sieti.
"Je to úplná šikana, otvorene to hovorím. Aj s ľuďmi keď som sa rozprával na finančnej správe, hovoria, že toto sa[ vôbec nerobí," kritizoval opozičný politik s tým, že politické strany na Slovensku má kontrolovať štátna komisia a nechodí tam finančná správa.
"Sme prvá politická strana na Slovensku, ktorá je kontrolovaná. A už druhýkrát," zdôrazňoval Šeliga. "Smeráci a hlasáci nás chcú zničiť. Nenávidia, útočia, lebo vedia, že keď sa dostaneme do parlamentu, táto vláda končí," dodal ďalej s tým, že verí, že sa Demokrati do parlamentu dostanú v rámci širšej koalície.
"Môžete poslať päťdesiat daňových kontrol, zastrašovať, gumy prepichovať, a naháňať po výsluchoch, nepodarí sa vám to, váš čas sa blíži, končíte," odkázal na záver koaličným politikom Šeliga.
Zdroj: SITA.sk - Šeliga: Môžete poslať päťdesiat daňových kontrol, gumy prepichovať a naháňať po výsluchoch, nepodarí sa vám to. Váš čas sa blíži! – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Juraj Šeliga označil za šikanu druhú daňovú kontrolu u mimoparlamentnej strany Demokrati.
„Na centrále Demokratov máme druhú daňovú kontrolu. Prvá nenašla žiadne pochybenia, preto finančná správa posiela druhú," informoval v stredu Šeliga na sociálnej sieti.
Druhá daňová kontrola
"Je to úplná šikana, otvorene to hovorím. Aj s ľuďmi keď som sa rozprával na finančnej správe, hovoria, že toto sa[ vôbec nerobí," kritizoval opozičný politik s tým, že politické strany na Slovensku má kontrolovať štátna komisia a nechodí tam finančná správa.
"Sme prvá politická strana na Slovensku, ktorá je kontrolovaná. A už druhýkrát," zdôrazňoval Šeliga. "Smeráci a hlasáci nás chcú zničiť. Nenávidia, útočia, lebo vedia, že keď sa dostaneme do parlamentu, táto vláda končí," dodal ďalej s tým, že verí, že sa Demokrati do parlamentu dostanú v rámci širšej koalície.
"Môžete poslať päťdesiat daňových kontrol, zastrašovať, gumy prepichovať, a naháňať po výsluchoch, nepodarí sa vám to, váš čas sa blíži, končíte," odkázal na záver koaličným politikom Šeliga.
Zdroj: SITA.sk - Šeliga: Môžete poslať päťdesiat daňových kontrol, gumy prepichovať a naháňať po výsluchoch, nepodarí sa vám to. Váš čas sa blíži! – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ďaňová kontrola
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