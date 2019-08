Taliban tvrdí, že je blízko k dohode s USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 28. augusta (TASR) - Spojené štáty a Taliban sú "blízko dohode" na rozhovoroch zameraných na nájdenie politického riešenia 18-ročného konfliktu v Afganistane. Oznámil to v stredu hovorca afganského militantného hnutia Suhajl Šáhín, informovali agentúry DPA a AFP.Najnovšie kolo rokovaní v katarskej metropole Dauha sa začalo minulý týždeň vo štvrtok a Taliban počas neho už hovoril o sľubnom vývoji. Podľa Šáhína, ktorý je hovorcom "politickej kancelárie" Talibanu v Dauhe, budú rozhovory pokračovať počas stredy a hnutie dúfa, že bude môcť "čoskoro" oznámiť "dobré správy pre", ako sa vyjadril, "našu moslimskú krajinu, ktorá si želá mier".Americká strana sa k správe zatiaľ nevyjadrila.Osobitný vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad minulú stredu, pred cestou do Dauhy, na sociálnej sieti napísal: "Sme pripravení (na dohodu). Uvidíme, či je pripravený aj Taliban."Khalilzad po stretnutiach so zástupcami Talibanu v Dauhe pocestuje do Afganistanu, aby "s vedením afganskej vlády konzultoval mierový proces a podporil úplné prípravy na vnútroafganské rokovania", uviedlo minulý týždeň ministerstvo zahraničných vecí USA.Washington rokuje s Talibanom priamo najmenej od vlaňajška v snahe ukončiť vojnu v Afganistane a stiahnuť odtiaľ tisíce svojich vojakov po najdlhšie trvajúcom konflikte, aký kedy USA viedli v zahraničí.Šáhín v utorok v Dauhe novinárom povedal, že dohodu možno očakávať, "len čo budú dokončené zvyšné body", keďže už vyjednávači riešia jednotlivé slová a formulácie v návrhu, uviedla AFP.Očakáva sa, že dohoda bude zameraná najmä na odsun amerických vojakov z Afganistanu výmenou za záruky Talibanu, že sa táto stredoázijská krajina opäť nestane bezpečným útočiskom pre teroristov, ako aj na rozhovory s afganskou vládou a budúce prímerie.