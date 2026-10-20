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20. októbra 2026
Potýčka s dôchodcom na mítingu Matoviča má dohru, bol podaný podnet na Generálnu prokuratúru – FOTO
Dôchodca Jaroslav opísal zásah voči nemu na mítingu Igora Matoviča. Politická strana Právo na pravdu v utorok podala podnet na
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20.10.2026 (SITA.sk) - Dôchodca Jaroslav opísal zásah voči nemu na mítingu Igora Matoviča.
Politická strana Právo na pravdu v utorok podala podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonnosti postupu policajtov pri zásahu voči 77-ročnému dôchodcovi Jaroslavovi počas politického mítingu Igora Matoviča na námestí v Bytči.
K potýčke medzi dôchodcom Jaroslavom a Matovičom došlo 5. októbra 2026 na námestí v Bytči. Dôchodca kritizoval Matoviča za zapájanie mladých ľudí a žiadal, aby ho nenatáčali na kameru.
Vo videu je vidieť, ako viackrát zopakoval, nech ho politik nechá na pokoji a poberá sa od neho cez námestie preč. Napriek tomu ho ďalej natáčali, načo dôchodca povedal smerom ku kamere: „Schovaj to, lebo ti to rozkopem.“ Potom už udalosti nabrali rýchly spád.
„Z našich daní platíme ochranku človeku, ktorý ako poslanec mesačne zarába 7-tisíc eur, a k dôchodcovi s penzioi 560 eur sa správame ako k zločincovi nebezpečnému pre spoločnosť,“ hovorí Zoroslav Kollár, predseda strany Právo na pravdu.
„Pán z ochranky ma zdrapol, tak som sa bránil. Nevedel som, kto to je. Nebol nijako označený, bol to človek v civile. Potom ma zozadu zhodili na zem. Prišli štátni policajti, ktorí mi založili putá, a napchali ma do auta,“ spomína Jaroslav na nepríjemnú situáciu, z ktorej video si pozreli tisíce ľudí na sociálnych sieťach.
Podľa Zoroslava Kollára je neprípustné, aby sa polícia takto správala k človeku, ktorý je podozrivý maximálne zo spáchania priestupku.
„Toto sa robí so zločincami, ktorí sú nebezpeční pre spoločnosť. Nech si každý sám urobí obraz o tom, ako funguje naša polícia. Preto Právo na pravdu podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR a žiada o prešetrenie zásahu polície,“ dodáva Zoroslav Kollár.
Zdroj: SITA.sk - Potýčka s dôchodcom na mítingu Matoviča má dohru, bol podaný podnet na Generálnu prokuratúru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Politická strana Právo na pravdu v utorok podala podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonnosti postupu policajtov pri zásahu voči 77-ročnému dôchodcovi Jaroslavovi počas politického mítingu Igora Matoviča na námestí v Bytči.
Rýchly spád udalostí
K potýčke medzi dôchodcom Jaroslavom a Matovičom došlo 5. októbra 2026 na námestí v Bytči. Dôchodca kritizoval Matoviča za zapájanie mladých ľudí a žiadal, aby ho nenatáčali na kameru.
Vo videu je vidieť, ako viackrát zopakoval, nech ho politik nechá na pokoji a poberá sa od neho cez námestie preč. Napriek tomu ho ďalej natáčali, načo dôchodca povedal smerom ku kamere: „Schovaj to, lebo ti to rozkopem.“ Potom už udalosti nabrali rýchly spád.
Video videli tisíce ľudí
„Z našich daní platíme ochranku človeku, ktorý ako poslanec mesačne zarába 7-tisíc eur, a k dôchodcovi s penzioi 560 eur sa správame ako k zločincovi nebezpečnému pre spoločnosť,“ hovorí Zoroslav Kollár, predseda strany Právo na pravdu.
„Pán z ochranky ma zdrapol, tak som sa bránil. Nevedel som, kto to je. Nebol nijako označený, bol to človek v civile. Potom ma zozadu zhodili na zem. Prišli štátni policajti, ktorí mi založili putá, a napchali ma do auta,“ spomína Jaroslav na nepríjemnú situáciu, z ktorej video si pozreli tisíce ľudí na sociálnych sieťach.
Podľa Zoroslava Kollára je neprípustné, aby sa polícia takto správala k človeku, ktorý je podozrivý maximálne zo spáchania priestupku.
„Toto sa robí so zločincami, ktorí sú nebezpeční pre spoločnosť. Nech si každý sám urobí obraz o tom, ako funguje naša polícia. Preto Právo na pravdu podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR a žiada o prešetrenie zásahu polície,“ dodáva Zoroslav Kollár.
Zdroj: SITA.sk - Potýčka s dôchodcom na mítingu Matoviča má dohru, bol podaný podnet na Generálnu prokuratúru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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