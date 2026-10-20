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20. októbra 2026

Trh práce zvládol nápor absolventov, nezamestnanosť v septembri klesla na 4,02 percenta – VIDEO


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Nezamestnanosť Trh práce

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti medzimesačne klesol v piatich z ôsmich krajov a v 41 okresoch. Nezamestnanosť bola v septembri na úrovni 4,02 %. Podiel disponibilných uchádzačov o ...



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gettyimages 1097271132 scaled 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti medzimesačne klesol v piatich z ôsmich krajov a v 41 okresoch.


Nezamestnanosť bola v septembri na úrovni 4,02 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, v porovnaní s augustom klesol o 0,02 percentuálneho bodu (p.b.). Na trhu práce sa uplatnilo 18 278 evidovaných uchádzačov o zamestnanie, čo bolo najviac od septembra 2020. Zamestnávatelia ponúkali takmer 138-tisíc voľných pracovných miest, z toho viac než 51-tisíc bolo vhodných pre absolventov škôl. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Prílev absolventov


Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v septembri klesol na 170 008 osôb. Na trhu práce sa v porovnaní s tohtoročným augustom umiestnilo o 7 146 osôb viac. V porovnaní s vlaňajším septembrom na trhu práce uspelo o 1 463 osôb viac.

„Pracovný trh je odolný a schopný dynamicky, rýchlo a pružne absorbovať nových zamestnancov,“ zhodnotil na tlačovej konferencii k nezamestnanosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Podotkol, že v septembri zvykne nezamestnanosť mierne vzrásť, keďže do evidencie úradov práce prichádzajú absolventi stredných škôl. „Ale teraz musíme skonštatovať, že aj napriek tomu, že tu bol prílev stredoškolákov do evidencie nezamestnaných, tak nezamestnanosť napriek tomu oproti augustu mierne klesla, čo je ďalší pozitívny signál toho, v akom stave máme trh práce,“ dodal Tomáš.

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Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti medzimesačne klesol v piatich z ôsmich krajov a v 41 okresoch. Najvýraznejší pokles zaznamenal Nitriansky kraj a to o 0,09 p.b. Najnižšiu nezamestnanosť v septembri hlásil Bratislavský kraj s 2,75 %, najvyššia bola v Prešovskom kraji na úrovni 6 %. Nezamestnanosť mierne vzrástla v Banskobystrickom, Košickom a Žilinskom kraji.

September je tradične spojený aj s príchodom absolventov stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ich počet stúpol z augustových 4 153 na 9 214 v septembri. Klesol však počet evidovaných vysokoškolských absolventov, a to na 2 742 osôb. Celkovo úrady práce v septembri evidovali 11 956 absolventov. Medzimesačne ubudlo aj uchádzačov vo veku nad 50 rokov, v septembri ich bolo v evidencii úradov práce celkovo 49 250.

Poradenstvo aj národné projekty


Podľa ministra Tomáša uchádzačom o zamestnanie pomáhajú uplatniť sa na trhu práce viaceré nástroje. Úrady práce ponúkajú mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania odborné poradenstvo. K dispozícii sú aj národné projekty, v rámci ktorých môže štát po splnení stanovených podmienok prispieť zamestnávateľovi na časť mzdy mladého zamestnanca a preplatiť aj časť nákladov na mentora. Absolventi škôl, ktorí si potrebujú doplniť vedomosti alebo zručnosti, tiež môžu požiada o uhradenie kurzu v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce.

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Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol septembrový prílev absolventov stredných škôl do evidencie vyvážený silnejším odtokom. Vyšší počet uchádzačov, ktorí sa umiestnili na trhu práce, bol podľa nich naposledy pred šiestimi rokmi.

„Tento jav podporuje aj závery Národnej banky Slovenska, podľa ktorých sa slovenskej ekonomike darí lepšie, ako sa očakávalo v lete. Zároveň viac ako 2 500 evidovaných osôb odišlo zo systému z dôvodu nástupu na ďalšie štúdium, pričom minulý rok v septembri to bolo približne 2 200. Vďaka tomu nezamestnanosť napriek vysokému prílevu absolventov mierne klesla,“ zhodnotili analytici. Pokles nezamestnanosti očakávajú aj v októbri, na konci roka by však mohla podľa ich predpokladov mierne vzrásť.


Zdroj: SITA.sk - Trh práce zvládol nápor absolventov, nezamestnanosť v septembri klesla na 4,02 percenta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Nezamestnanosť Trh práce
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