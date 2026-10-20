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20. októbra 2026
Ministerka kultúry Šimkovičová bude podpredsedníčkou vlády. Fico odovzdal Pellegrinimu návrh na jej vymenovanie
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka kultúry SR Podpredsedníčka vlády SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Predseda vlády podotkol, že tento návrh predložil za základe koaličnej zmluvy medzi stranami Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskou národnou stranou z roku 2023. Premiér Robert ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády podotkol, že tento návrh predložil za základe koaličnej zmluvy medzi stranami Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskou národnou stranou z roku 2023.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) predložil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na vymenovanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) za podpredsedníčku vlády. Predseda vlády podotkol, že tento návrh predložil za základe koaličnej zmluvy medzi stranami Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS) z roku 2023. Podľa tejto zmluvy má mať totiž každá z koaličných strán zastúpenie na pozícii podpredsedu vlády.
Tým, že Národná rada SR nedávno vyslovila nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi životnému prostredia Tomášovi Tarabovi, zostalo miesto podpredsedu v zastúpení SNS prázdne. Zostali tak len nominant Smeru Robert Kaliňák a nominantka Hlasu Denisa Saková. Keďže národniarom zostala vo vláde len ministerka Šimkovičová, premiér ju navrhol do pozície podpredsedníčky.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka kultúry Šimkovičová bude podpredsedníčkou vlády. Fico odovzdal Pellegrinimu návrh na jej vymenovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) predložil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na vymenovanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) za podpredsedníčku vlády. Predseda vlády podotkol, že tento návrh predložil za základe koaličnej zmluvy medzi stranami Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS) z roku 2023. Podľa tejto zmluvy má mať totiž každá z koaličných strán zastúpenie na pozícii podpredsedu vlády.
Tým, že Národná rada SR nedávno vyslovila nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi životnému prostredia Tomášovi Tarabovi, zostalo miesto podpredsedu v zastúpení SNS prázdne. Zostali tak len nominant Smeru Robert Kaliňák a nominantka Hlasu Denisa Saková. Keďže národniarom zostala vo vláde len ministerka Šimkovičová, premiér ju navrhol do pozície podpredsedníčky.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka kultúry Šimkovičová bude podpredsedníčkou vlády. Fico odovzdal Pellegrinimu návrh na jej vymenovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka kultúry SR Podpredsedníčka vlády SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
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