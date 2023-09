Pôvodcu skládky nebezpečného odpadu v obci Nedožery-Brezany vzali do väzby

Našli aj rádioaktívny materiál

Niečo museli zničiť detonáciou

21.9.2023 (SITA.sk) - Trenčianska enviropolícia obvinila 59-ročného Prievidžana O. L. zo spáchania prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi.Ako informovala Zuzana Hrabovská z komunikačného oddelenia Prezídia Policajného zboru , obvinený muž v posledných štyroch rokoch v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Nedožery-Brezany neoprávnene nakladal s rôznym nebezpečným odpadom v rozpore so všeobecne záväznými predpismi.Obvinený muž podľa Hrabovskej od viacerých právnických osôb postupne prijímal rôzne druhy odpadu, vrátane nebezpečného, ktorý však nezneškodňoval podľa vydaných povolení.Odpad ukladal do objektu bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.„Na pozemkoch v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva sa v rámci policajnej akcie realizovanej v spolupráci so špecialistami z Kontrolných chemických laboratórií, Hasičského a záchranného zboru a s vojenskými odborníkmi v rámci prehliadky iných priestorov a pozemkov našiel aj rádioaktívny materiál, rôzne nebezpečné vysokorizikové chemické látky, ako napríklad rôzne kyseliny, kyanidy, biely fosfor, traskaviny, prekurzory výbušnín, rôzne oleje, palivá a rozpúšťadlá, pesticídy a dokonca aj vojenský materiál," priblížila prípad Hrabovská.Polícia odobrala vzorky nájdených materiálov a zabezpečila miesto činu. Charakter niektorých materiálov neumožňoval ich bezpečný odvoz z miesta, kde boli uložené a preto ich policajní a vojenskí špecialisti museli zničiť riadenou detonáciou.„Obvinený muž bol dnes sudcom na návrh prokurátora Okresnej prokuratúry v Prievidzi vzatý do väzby z dôvodu, aby nepokračoval v trestnej činnosti. Vo veci naďalej pokračuje intenzívne vyšetrovanie a dôvodne sa predpokladá, že obvinenie bude rozšírené aj za ďalšie trestné činy," dodala Hrabovská.