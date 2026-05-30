Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Rozhovor V športovom SITE – Paralyžiarka Alexandra Rexová: V rýchlosti 100 km/h do neznáma
Rozhovor V športovom SITE so slovenskou paralympijskou zjazdovou lyžiarkou Alexandrou Rexovou. Predstavte si čistý ľad, zjazdovú trať a rýchlosť atakujúcu stokilometrovú hranicu. Bežnému lyžiarovi v ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Rozhovor V športovom SITE so slovenskou paralympijskou zjazdovou lyžiarkou Alexandrou Rexovou.
Predstavte si čistý ľad, zjazdovú trať a rýchlosť atakujúcu stokilometrovú hranicu. Bežnému lyžiarovi v takejto situácii stláča žalúdok strach. Slovenská para-reprezentantka Alexandra Rexová však do tohto extrému skáče po hlave.
S jedným zásadným hendikepom – kvôli permanentnému zhoršovaniu zraku vidí pred sebou v plnej rýchlosti len rozmazanú machuľu. Jej jedinou záchranou je hlas navádzača v slúchadle a stopercentná fotopamäť.
Chlapčisko z družiny predurčené na risk
Kým jej rovesníčky v detstve riešili bábiky, Rexová v školskej družine radšej kopala do futbalovej lopty. „Vždy som v sebe mala nebojácnu osobnosť. Akýkoľvek adrenalín alebo výzva ma fascinovali a išla som do toho bezhlavo,“ vracia sa k svojim začiatkom elitná lyžiarka v rozhovore pre SITA v podcaste V športovom SITE.
Profesionálnu kariéru odštartovala v trinástich rokoch, no s pribúdajúcimi sezónami sa rovnica úspechu komplikuje. Jej zrakové znevýhodnenie sa totiž permanentne zhoršuje.
Paradoxne, čím menej Alexandra vidí, tým väčší rešpekt musí pred štartovacou bránou prekonať. Najmä vtedy, keď sa na svah zosype hustá hmla a difúzne svetlo, kedy si človek nevidí ani pod nohy.
Keď technológia seká: Architektúra dokonalej fotopamäte
Pretekanie zrakovo znevýhodnených je o absolútnej symbióze dvoch ľudí. Rexová má poškodený stredový zrak – v centre zorného poľa má „čiernu škvrnu“ a vníma len periférne. Navádzač, ktorý ide pred ňou, jej v podstate kreslí stopu. Spojenie udržiavajú cez Intercom – bluetooth zariadenie integrované v prilbách.
Lenže vrcholový šport prináša krízové scenáre. Na nedávnom Svetovom pohári v Cortine d'Ampezzo prišlo v cieľovom hangu k najhoršiemu: rádio-spojenie začalo sekať. V rýchlosti, kedy rozhodujú mikrosekundy, zostala Reksová v absolútnom hluchom mieste. Vtedy nastúpil jej najväčší benefit – geniálna fotopamäť.
„Zjazd z Pekingu alebo Cortiny si doteraz pamätám bránu po bráne. Štart, točka, skok, hrana, svetelný prechod. V kritických pasážach viem presne, kde som a čo ma čaká,“ vysvetľuje lyžiarka, ako dokáže prežiť na trati aj v momente, keď ostane odrezaná od sveta.
Taktický ťah s obalom na prilbu vyniesol pódium
Konkurencia v para-lyžovaní dnes v ničom nezaostáva za zdravými športovcami. Bojuje sa na stotiny sekundy a technické lifehacky často rozhodujú o medailách. V obrovskom slalome, kedy svah bičoval hustý dážď, Rexovej voda prskajúca z brán totálne "zalepila" okuliare.
Tréner vtedy vytiahol nevídaný patent: na prednú stranu kombinézy jej nalepil látkový obal z prilby. V druhom kole, v prejazdovej fáze, kde mala sekundu čas, Rexová pustila bránu, švihom ruky si o hruď pretrela okuliare a pokračovala v agresívnej línii. Výsledok? V cieli z toho bol bronz a triumf nad rakúskou rivalkou o neuveriteľných 8 stotín sekundy.
Režim „apartmán-špagety“
Hoci Rexová patrí k absolútnej slovenskej špičke, finančné krytie parašportu na Slovensku má trhliny. Logistika s navádzačom automaticky znamená dvojnásobné náklady na každý výjazd. Top Tím a skalní partneri síce držia projekt nad vodou, no v dobe ekonomickej konsolidácie sa sponzori hľadajú ťažko.
Náročné letné kempy na južnej polokuli, ktoré sú pre rýchlostný tréning kľúčové, tak tím často lepí na kolene. „Volám to režim apartmán-špagety. Ale všetko sa dá, keď sa chce,“ hovorí s úsmevom pretekárka, ktorá po nezhodách v roku 2023 opustila reprezentačný tím a vyrazila na úspešnú privátnu dráhu.
Ciele? Magická stovka a zlato zo slalomu
Alexandra Rexová má vo svojich 20 rokoch na konte zlato aj štyri bronzy z paralympiády, no hlad po víťazstvách nestratila. V kuloároch sa hovorí, že už nemá čo dokázať, ona to však vidí inak. „Môj veľký sen je paralympijské zlato zo slalomu. A v Svetovom pohári by bolo pekné zaútočiť na métu 100 pódiových umiestnení. Momentálne ich mám 47,“ uzatvára odhodlane slovenská kométa. Dokým bude vidieť aspoň toľko, aby udržala techniku, limity pre ňu neexistujú.
Zdroj: SITA.sk - Rozhovor V športovom SITE – Paralyžiarka Alexandra Rexová: V rýchlosti 100 km/h do neznáma © SITA Všetky práva vyhradené.
Pôvodný plán rátal s mestom Nice ako dejiskom halových športov počas ZOH 2030. Francúzi však riešia možný presun
V nominácii Kanady na MS 2026 nechýba ani zranený Davies. Krídelník Bayernu Mníchov by sa mal dať dokopy do začiatku turnaja
