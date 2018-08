Povolenie na prevádzku dostalo 11 prírodných a 174 umelých kúpalísk

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 27. augusta (TASR) - Povolenie na prevádzku malo počas 34. týždňa 11 prírodných kúpalísk, 174 umelých a viaceré prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.Zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu kvalitu vody vydal regionálny ústav verejného zdravotníctva (RÚVZ) na kúpanie pre dojazdový bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník. Trvať bude do vykonania nápravy vrátane preukázania vyhovujúcej kvality vody.Pre premnoženie cyanobaktérií naďalej platí zákaz kúpania sa vo Vinianskom jazere aj vo Vodnej nádrži (VN) Kurinec z dôvodu vysoko prekročených hodnôt chlorofylu a, cyanobaktérií a nízkej priehľadnosti vody. Podľa ÚVZ požiadavkám na kvalitu vody z dôvodu prekročenia medznej hodnoty črevných enterokokov nevyhovovali vzorky vody odobrané z veľkej pláže VN Duchonka a Štrkoviska Sekule. Voda naďalej nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj v rekreačnej oblasti Gazarka Šaštín-Stráže.Hygienici tiež neodporúčajú deťom, alergikom a osobám s oslabeným imunitným systémom pobyt vo vode na Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach.Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku možno nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie v prírodných vodných plochách a na kúpaliskách. Do prieskumu sa môžu záujemcovia zapojiť po kliknutí na link, ktorý je uvedený na webovej stránke ÚVZ.