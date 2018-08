V Skalici zrekonštruujú pomník padlých v prvej svetovej vojne

Na snímke pomník padlým vojakom v prvej a druhej svetovej vojne v Skalici. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Na snímke pomník padlým vojakom v prvej a druhej svetovej vojne v Skalici. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Skalica 27. augusta (TASR) – Mesto Skalica za prispenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) kompletne zrekonštruuje pomník padlých v prvej svetovej vojne. TASR informoval referent pre vzťahy s verejnosťou na mestskom úrade Miroslav Minďáš.Skalica získala dotáciu 5500 eur od TTSK na zreštaurovanie pomníka padlých na Potočnej ulici v pamiatkovej zóne mesta, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Cieľom projektu je spolu so zlepšením nevyhovujúceho technického stavu aj prinavrátenie pôvodných estetických kvalít tohto sochárskeho diela. "Významná bude prezentácia tejto pamiatky a jej výpovednej hodnoty v kontexte nadchádzajúceho 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku Československa. Reštaurátorské práce sa vykonajú v mesiacoch september a október. Celkový rozpočet projektu je 8352 eur," uviedol Minďáš.Pomník prvej svetovej vojny v Skalici patrí k najmonumentálnejším na Záhorí. Pozostáva z hranolovitého podstavca, na ktorom sú osadené tri dosky. Nad nimi sa týči súsošie do výšky takmer troch metrov. Pamätník a jeho proces vzniku sa tvoril v rokoch 1920 až 1927, počas ktorých prebiehala finančná zbierka. Vďaka nej sa podarilo vyzbierať 50.000 korún. Pomník navrhol regionálny výtvarný umelec Metoděj Kocourek. "Následne ho mestské zastupiteľstvo schválilo a v roku 1927 bol postavený. Kocourek bol jediným autorom, s dielom mu pomáhal zručný kamenosochár," povedal pre TASR regionálny historik Peter Brezina.Pamätník z pieskovca až doteraz neprešiel žiadnou výraznou rekonštrukciou a zachoval sa v pôvodnej podobe. "Menšia rekonštrukcia sa realizovala v roku 1946, keď sa k nemu pridala malá pamätná doska venovaná obetiam druhej svetovej vojny. Keďže je malá, len minimálne zasiahla do pôvodnej konštrukcie. Menilo sa však okolie pamätníka až do dnešnej podoby, ktorá je v podstate ojedinelá a vytvára pokojný kút v centre Skalice," doplnil Brezina.