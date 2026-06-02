Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Pozemné sily ozbrojených síl budú mať nové velenie, generálmajor Balog odchádza do zálohy – FOTO
Pozemným silám bude teraz veliť brigádny generál Štefan Acsai. Pozemné sily
2.6.2026 (SITA.sk) - Pozemným silám bude teraz veliť brigádny generál Štefan Acsai.
Pozemné sily Ozbrojených síl SR budú mať nové velenie. Po rokoch služby odchádza generál Ivan Balog a velenie odovzdáva generálovi Štefanovi Acsaiovi. Ozbrojené sily na sociálnej sieti pripomenuli, že generálmajor Balog zastával počas svojej vojenskej kariéry viaceré významné veliteľské funkcie a podieľal sa na rozvoji výcviku a vojenského personálu. Pôsobil aj v zahraničných operáciách NATO v Kosove a Afganistane.
Pozemným silám bude teraz veliť brigádny generál Štefan Acsai. „Do funkcie prichádza s bohatými skúsenosťami z veliteľských a štábnych pozícií. Jeho úlohou bude pokračovať v modernizácii pozemných síl, rozvoji ich operačných schopností a príprave profesionálnych vojakov na plnenie úloh doma aj v zahraničí,“ uzavreli ozbrojené sily.
Zdroj: SITA.sk - Pozemné sily ozbrojených síl budú mať nové velenie, generálmajor Balog odchádza do zálohy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
