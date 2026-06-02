Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. júna 2026

Pozemné sily ozbrojených síl budú mať nové velenie, generálmajor Balog odchádza do zálohy – FOTO


Tagy: Generál Pozemné sily ozbrojených síl SR

Pozemným silám bude teraz veliť brigádny generál Štefan Acsai. Pozemné sily



Zdieľať
711885803_1395065722433666_3015645742326635639_n 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Pozemným silám bude teraz veliť brigádny generál Štefan Acsai.


Pozemné sily Ozbrojených síl SR budú mať nové velenie. Po rokoch služby odchádza generál Ivan Balog a velenie odovzdáva generálovi Štefanovi Acsaiovi. Ozbrojené sily na sociálnej sieti pripomenuli, že generálmajor Balog zastával počas svojej vojenskej kariéry viaceré významné veliteľské funkcie a podieľal sa na rozvoji výcviku a vojenského personálu. Pôsobil aj v zahraničných operáciách NATO v Kosove a Afganistane.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pozemným silám bude teraz veliť brigádny generál Štefan Acsai. „Do funkcie prichádza s bohatými skúsenosťami z veliteľských a štábnych pozícií. Jeho úlohou bude pokračovať v modernizácii pozemných síl, rozvoji ich operačných schopností a príprave profesionálnych vojakov na plnenie úloh doma aj v zahraničí,“ uzavreli ozbrojené sily.


Zdroj: SITA.sk - Pozemné sily ozbrojených síl budú mať nové velenie, generálmajor Balog odchádza do zálohy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generál Pozemné sily ozbrojených síl SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky
<< predchádzajúci článok
Remišová je proti tomu, aby Kmec a Radačovský boli veľvyslancami. Pellegrini musí povedať jasné nie, zdôraznila – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 