Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Remišová je proti tomu, aby Kmec a Radačovský boli veľvyslancami. Pellegrini musí povedať jasné nie, zdôraznila – VIDEO
Remišová vyzvala Pellegriniho, aby zabránil medzinárodnej hanbe. Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec (
2.6.2026 (SITA.sk) - Remišová vyzvala Pellegriniho, aby zabránil medzinárodnej hanbe.
Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec (Hlas-SD) a poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) Miroslav Radačovský reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci. Prezidenta Petra Pellegriniho žiadajú, aby zasiahol. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala Pellegriniho, aby zabránil medzinárodnej hanbe a nepodpísal vyslanie Kmeca a Radačovského na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre.
"Slovenská diplomacia nemôže byť odkladisko pre neschopných politikov a trafika za stranícke výmeny. Ak má prezident ešte posledné zvyšky zodpovednosti za obraz Slovenska v zahraničí, musí povedať jasné nie," zdôraznila Remišová.
Pochybné rozdeľovanie dotácií
Poslankyňa pripomenula, že Kmec musel skončiť vo funkcii podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku po škandále s pochybným rozdeľovaním dotácií na výskum a vývoj.
"Milióny eur pridelil firmám blízkym Hlasu. Jeho ďalšia kauza tzv. Slayáda nebola drobná administratívna chyba, ale obrovské zlyhanie pri narábaní s verejnými peniazmi. A dnes má byť človek, ktorého premiér musel vyhodiť z vlády pre pochybnosti vo verejných financiách, odmenený ambasádou v Ríme?" dodala Remišová, podľa ktorej ide o výsmech občanom.
Vízia pre veľvyslanectvo
Poslankyňa informovala, že na stredajšie rokovanie európskeho výboru dostali víziu pre veľvyslanectvo v Taliansku, ktorú pripravil Kmec. Materiál je však podľa slov Remišovej diletantský. "Je nehorázne, že na Slovensku Peter Kmec vyrobil kauzy za desiatky miliónov eur a Fico s Pellegrinim mu za odmenu dávajú teplé miesto v Ríme. Takto funguje vyvodzovanie zodpovednosti. Čím väčšia kauza, tým teplejší flek,” dodala Remišová.
Rovnako kritická je poslankyňa aj k Radačovskému, ktorý má ísť na Cyprus. Jeho nominácia má podľa nej jasný politický rozmer. "Jeho odchod z parlamentu môže otvoriť miesto náhradníkovi lojálnemu SNS. Tu nejde o záujem Slovenska. Tu ide o obchod koaličných strán. Jedného treba odpratať na veľvyslanectvo, aby do parlamentu mohol nastúpiť lojálnejší poslanec. Druhého treba odmeniť po škandále. Takto Ficova koalícia chápe štát – ako sklad funkcií, trafík a výmenných lístkov," vyhlásila Remišová s tým, že ak Radačovský pôjde na Cyprus, do parlamentu sa dostane podpredseda SNS a primátor Holíča Zdenko Čambal. Remišová hovorí o škandále.
Degradácia diplomacie aj NRSR
"Podľa medializovaných zistení ide o politika, okolo ktorého sa roky kopia vážne otázniky – miliónové obchody mesta s firmami jeho brata, luxusné auto za približne 147-tisíc eur od firmy napojenej na jeho rodinu, pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie, zákazky bez súťaže a tajená dohoda mesta pri kauze bývalého mestského majetku," vymenovala Remišová.
Zdôraznila, že prezident sa nesmie tváriť, že sa ho to netýka, pretože ak podpíše tieto nominácie, bude spoluzodpovedný za degradáciu diplomacie aj Národnej rady SR.
Neodborné nominácie
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa tiež obrátila na prezidenta so žiadosťou, aby Kmeca a Radačovského nevymenoval za veľvyslancov. Liberáli sú presvedčení, že tieto nominácie nie sú odborné, ale že sú výsledkom politického obchodovania, vydierania a zákulisných dohôd vo vládnej koalícii.
"Takéto nominácie poškodzujú dôveryhodnosť Slovenska a vysielajú do zahraničia veľmi zlý signál o stave našej diplomacie," upozornila SaS. Predseda Branislav Gröhling upozornil, že Slovensko je svedkom ďalšieho príkladu politického kupčenia s funkciami.
"Obchodovanie, vydieranie a zákulisné dohody. Presne takto dnes funguje vládna koalícia Roberta Fica. Nevidíme to len doma, ale už aj v zahraničnej politike. Fico sa dohodol s Pellegrinim na nomináciách Kmeca a Radačovského za veľvyslancov a výsledkom je politický obchod, z ktorého majú profitovať všetci zainteresovaní," vyhlásil Gröhling.
Podľa predsedu SaS je mimoriadne problematická najmä nominácia Kmeca, ktorého meno sa spája s kauzou "Slayáda". Zároveň pripomenul, že k Radačovskému mal výhrady aj samotný prezident.
"Zrazu má byť veľvyslancom na Cypre. Všetci budú spokojní, len Slovensko z toho vyjde ako porazené. Toto nie sú nominácie v záujme krajiny, ale výsledok politického obchodu medzi Ficom a Pellegrinim," zdôraznil Gröhling a vyzval prezidenta, aby svoje rozhodnutie prehodnotil a nominácie zastavil.
Nejde totiž podľa neho o ľudí, ktorí by posilnili postavenie SR vo svete. "Naopak, symbolizujú, že aj prestížne diplomatické pozície sa dnes stali predmetom politického obchodovania. Prezident má možnosť ukázať, že mu záleží na dôveryhodnosti Slovenska. Dnes je to jeho zodpovednosť," doplnil líder SaS.
Politický biznis
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) dodal, že ide o čistý politický biznis, a nikto o tom nepochybuje. Zároveň upozornil na otázku bezpečnostných previerok. "Je legitímne sa pýtať, ako mohli títo kandidáti získať bezpečnostné previerky. Na jednej strane máme človeka, ktorý bol odvolaný pre podozrenia z korupcie, a na druhej strane Radačovského, ktorého meno je spojené s kauzou drog. A práve takíto ľudia majú reprezentovať SR v zahraničí. Je to hanba a veľmi zlý obraz o našej krajine," uviedol Krúpa.
Ivan Novotný zo strany SaS je presvedčený, že Kmec bude v Ríme čeliť otázkam o svojej dôveryhodnosti. Ešte horšie je na tom podľa neho Radačovský. "Pri pánovi Radačovskom nejde len o jeho minulosť. Verejne prezentoval názory o vystúpení Slovenska z EÚ a jeho nomináciu dlhodobo blokoval aj samotný prezident Pellegrini. Dnes je zrejmé, že sa stal súčasťou politického obchodu. Aby Pellegrini pomohol Kmecovi do Ríma, ustúpil aj pri Radačovskom. Takéto rozhodnutie poškodzuje slovenskú diplomaciu a prezident zaň bude niesť spoluzodpovednosť," uzavrel Novotný.
