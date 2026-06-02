 Zo zahraničia

02. júna 2026

Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky


2.6.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj po najnovšej vlne ruských útokov vyzval Európu, aby budovala vlastné systémy protiraketovej obrany, a zároveň apeloval na ďalšiu podporu zo strany USA.


Ruské útoky na Kyjev a ďalšie mestá dokazujú, že prezident Vladimir Putin „je pomaly na konci svojich vojenských možností“, vyhlásil v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v reakcii na masívny nočný útok, ktorý si vyžiadal najmenej trinásť ľudských životov.

Vojnový zločinec a terorista


„Putin je vojnový zločinec a porazený, ktorý nemá v rukách nič okrem teroru. Moskva prehráva na bojisku. Žiadny počet rakiet na tom nič nezmení,“ uviedol Sybiha na sociálnych sieťach.

Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko v noci odpálilo 73 rakiet a 656 dronov, pričom zostrelili 602 dronov a 40 rakiet. Počet obetí útokov stúpol na 13, z toho štyria ľudia zahynuli v Kyjeve a ďalších deväť vrátane dieťaťa v Dnipre. V prístavnom meste Odesa bola zasiahnutá aj pôrodnica s novorodencami a rodičkami, úrady však nehlásili žiadne obete.

Zelenskyj volá po posilnení protiraketovej obrany


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po najnovšej vlne ruských útokov vyzval Európu, aby budovala vlastné systémy protiraketovej obrany, a zároveň apeloval na ďalšiu podporu zo strany USA. „Európa potrebuje vlastnú protibalistickú obranu, aby sa táto vojna konečne skončila. A pomoc Spojených štátov pri dodávkach rakiet pre systémy Patriot je absolútne nevyhnutná,“ napísal na platforme X.

Premiérka Julia Svyrydenková dodala, že „každé omeškanie“ pri posilňovaní ukrajinskej protivzdušnej obrany „stojí životy“.

Moskva uviedla, že uskutočnila rozsiahle presné údery na ukrajinské vojensko-obranné zariadenia, pri ktorom použila aj hypersonické rakety. Popiera, že by ich cieľom boli civilné objekty.

Zdroj: SITA.sk - Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.

