|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Xénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júna 2026
Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky
Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister zahraničných vecí Vojna na Ukrajine
Zelenskyj po najnovšej vlne ruských útokov vyzval Európu, aby budovala vlastné systémy protiraketovej obrany, a zároveň apeloval na ďalšiu podporu zo strany USA. Ruské útoky na Kyjev a ďalšie mestá ...
Zdieľať
2.6.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj po najnovšej vlne ruských útokov vyzval Európu, aby budovala vlastné systémy protiraketovej obrany, a zároveň apeloval na ďalšiu podporu zo strany USA.
Ruské útoky na Kyjev a ďalšie mestá dokazujú, že prezident Vladimir Putin „je pomaly na konci svojich vojenských možností“, vyhlásil v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v reakcii na masívny nočný útok, ktorý si vyžiadal najmenej trinásť ľudských životov.
„Putin je vojnový zločinec a porazený, ktorý nemá v rukách nič okrem teroru. Moskva prehráva na bojisku. Žiadny počet rakiet na tom nič nezmení,“ uviedol Sybiha na sociálnych sieťach.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko v noci odpálilo 73 rakiet a 656 dronov, pričom zostrelili 602 dronov a 40 rakiet. Počet obetí útokov stúpol na 13, z toho štyria ľudia zahynuli v Kyjeve a ďalších deväť vrátane dieťaťa v Dnipre. V prístavnom meste Odesa bola zasiahnutá aj pôrodnica s novorodencami a rodičkami, úrady však nehlásili žiadne obete.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po najnovšej vlne ruských útokov vyzval Európu, aby budovala vlastné systémy protiraketovej obrany, a zároveň apeloval na ďalšiu podporu zo strany USA. „Európa potrebuje vlastnú protibalistickú obranu, aby sa táto vojna konečne skončila. A pomoc Spojených štátov pri dodávkach rakiet pre systémy Patriot je absolútne nevyhnutná,“ napísal na platforme X.
Premiérka Julia Svyrydenková dodala, že „každé omeškanie“ pri posilňovaní ukrajinskej protivzdušnej obrany „stojí životy“.
Moskva uviedla, že uskutočnila rozsiahle presné údery na ukrajinské vojensko-obranné zariadenia, pri ktorom použila aj hypersonické rakety. Popiera, že by ich cieľom boli civilné objekty.
Zdroj: SITA.sk - Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky na Kyjev a ďalšie mestá dokazujú, že prezident Vladimir Putin „je pomaly na konci svojich vojenských možností“, vyhlásil v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v reakcii na masívny nočný útok, ktorý si vyžiadal najmenej trinásť ľudských životov.
Vojnový zločinec a terorista
„Putin je vojnový zločinec a porazený, ktorý nemá v rukách nič okrem teroru. Moskva prehráva na bojisku. Žiadny počet rakiet na tom nič nezmení,“ uviedol Sybiha na sociálnych sieťach.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko v noci odpálilo 73 rakiet a 656 dronov, pričom zostrelili 602 dronov a 40 rakiet. Počet obetí útokov stúpol na 13, z toho štyria ľudia zahynuli v Kyjeve a ďalších deväť vrátane dieťaťa v Dnipre. V prístavnom meste Odesa bola zasiahnutá aj pôrodnica s novorodencami a rodičkami, úrady však nehlásili žiadne obete.
Zelenskyj volá po posilnení protiraketovej obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po najnovšej vlne ruských útokov vyzval Európu, aby budovala vlastné systémy protiraketovej obrany, a zároveň apeloval na ďalšiu podporu zo strany USA. „Európa potrebuje vlastnú protibalistickú obranu, aby sa táto vojna konečne skončila. A pomoc Spojených štátov pri dodávkach rakiet pre systémy Patriot je absolútne nevyhnutná,“ napísal na platforme X.
More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026
Premiérka Julia Svyrydenková dodala, že „každé omeškanie“ pri posilňovaní ukrajinskej protivzdušnej obrany „stojí životy“.
Moskva uviedla, že uskutočnila rozsiahle presné údery na ukrajinské vojensko-obranné zariadenia, pri ktorom použila aj hypersonické rakety. Popiera, že by ich cieľom boli civilné objekty.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin už nemá žiadne karty okrem teroru, reagoval Sybiha na najnovšie ruské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister zahraničných vecí Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zadržaný tanker z ruskej „tieňovej flotily“ vplával do francúzskeho prístavu
Zadržaný tanker z ruskej „tieňovej flotily“ vplával do francúzskeho prístavu
<< predchádzajúci článok
Pozemné sily ozbrojených síl budú mať nové velenie, generálmajor Balog odchádza do zálohy – FOTO
Pozemné sily ozbrojených síl budú mať nové velenie, generálmajor Balog odchádza do zálohy – FOTO