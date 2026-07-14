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14. júla 2026
96 percent Slovákov robí zásadnú chybu v skincare: Vyhadzujete peniaze za drahé séra úplne zbytočne? – VIDEO
Viete, čo spája 96 percent Slovákov? Vedomie, že slnko škodí, a zároveň ignorancia ochrany. Najnovšie dáta ukazujú, že denné SPF používa len mizivé štyri percentá z nás. Zvyšok si ho necháva iba na letnú ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Viete, čo spája 96 percent Slovákov? Vedomie, že slnko škodí, a zároveň ignorancia ochrany. Najnovšie dáta ukazujú, že denné SPF používa len mizivé štyri percentá z nás. Zvyšok si ho necháva iba na letnú dovolenku, hoci UV žiarenie ničí našu pleť po celý rok - aj cez mraky a okná kancelárií.
Sledujete kozmetické trendy, investujete desiatky eur do drahých sér, no SPF krém si nechávate až na letnú dovolenku? Podľa najnovších dát patríte k drvivej väčšine Slovákov. Iba štyri percentá z nás totiž používa slnečnú ochranu každý deň. UV žiarenie pritom na našu kožu útočí nepretržite - aj cez mraky či okná kancelárií.
V Európe vie o rizikách UV žiarenia až 96 percent ľudí, no na Slovensku sa denne chráni len mizivé percento populácie. Takmer štvrtina Slovákov nepoužíva SPF nikdy a zhruba 40 percent ho vyťahuje len počas leta.
„Najväčší problém je, že SPF vnímame len ako produkt na dovolenku. Pritom UV žiarenie na pokožku pôsobí každý deň a jeho účinky sa v tele kumulujú celé roky,“ upozorňuje dermošpecialistka Veronika Blahová.
Slováci navyše stále podliehajú mýtu o takzvanom „zdravom bronze“ - až 8 z 10 ľudí si spája opálenú pokožku so zdravím a atraktivitou. Podľa odborníkov však zdravé opálenie neexistuje. Ide o obrannú reakciu pokožky na poškodenie buniek UV žiarením, ktoré urýchľuje starnutie a poškodzuje našu kožnú bariéru.
Slováci dnes masívne investujú do pleti - kupujeme si séra s vitamínom C, niacínamidom, ceramidmi či kyselinou hyalurónovou. Tieto látky sú skvelými pomocníkmi, no ak z rutiny vynechávame SPF, ich účinok je minimálny.
Bez slnečnej ochrany totiž tieto drahé látky iba „hasia“ škody napáchané slnkom, namiesto toho, aby pleť skutočne zlepšovali. Navyše, mnohé z nich (napríklad vitamín C) na slnku bez ochrany rýchlo strácajú svoju stabilitu.
„Dnes sa stretávame s tým, že ľudia používajú množstvo produktov, no základ - ochranu pred slnkom - vynechávajú. Bez nej však žiadna starostlivosť o pleť nemá plný efekt,“ vysvetľuje Katarína Kondákorová.
Aby nás SPF krém spoľahlivo chránil, musíme dodržiavať tri základné pravidlá: naniesť ho aspoň 20 minút pred odchodom von, reaplikovať ho každé 2 až 3 hodiny a použiť správne množstvo.
Pozor na make-up: Spoliehať sa iba na SPF v make-upe alebo dennom kréme nestačí. Na tvár ho nanášame v príliš tenkej vrstve a počas dňa ho už neobnovujeme.
Každodenné natieranie so sebou prináša praktické výzvy. Ženy často bojujú s tým, že sa im SPF pod make-upom žmolkuje. Riešením sú ľahké fluidy od lekárenských značiek (ako Skinexpert by Dr. Max, Uriage či Apivita), ktoré sa rýchlo vstrebávajú a slúžia ako skvelá podkladová báza. Ešte väčšou výzvou sú muži - SPF denne používa len mizivé percento z nich. Prekáža im najmä pocit mastnoty či bieleho filmu.
Slnečné žiarenie nie je jediným nepriateľom. Naša pleť trpí dvakrát toľko, ak ju nehydratujeme zvnútra. Dáta ukazujú, že ženy a mladí ľudia do 29 rokov často vypijú menej ako liter vody denne. Ak pokožka čelí suchu zvnútra a zároveň UV žiareniu zvonka, kožná bariéra kolabuje a starnutie sa dramaticky urýchľuje. Pozrite si našu video reportáž, v ktorej sme sa s dermošpecialistkami lekární Dr. Max, Bc. Katarínou Kondákorovou a Mgr. Veronikou Blahovou, pozreli na najväčšie mýty v starostlivosti o pleť.
Zdroj: SITA.sk - 96 percent Slovákov robí zásadnú chybu v skincare: Vyhadzujete peniaze za drahé séra úplne zbytočne? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sledujete kozmetické trendy, investujete desiatky eur do drahých sér, no SPF krém si nechávate až na letnú dovolenku? Podľa najnovších dát patríte k drvivej väčšine Slovákov. Iba štyri percentá z nás totiž používa slnečnú ochranu každý deň. UV žiarenie pritom na našu kožu útočí nepretržite - aj cez mraky či okná kancelárií.
1. Paradox dnešnej doby: Slnko nám škodí celoročne, no my to ignorujeme
V Európe vie o rizikách UV žiarenia až 96 percent ľudí, no na Slovensku sa denne chráni len mizivé percento populácie. Takmer štvrtina Slovákov nepoužíva SPF nikdy a zhruba 40 percent ho vyťahuje len počas leta.
„Najväčší problém je, že SPF vnímame len ako produkt na dovolenku. Pritom UV žiarenie na pokožku pôsobí každý deň a jeho účinky sa v tele kumulujú celé roky,“ upozorňuje dermošpecialistka Veronika Blahová.
Slováci navyše stále podliehajú mýtu o takzvanom „zdravom bronze“ - až 8 z 10 ľudí si spája opálenú pokožku so zdravím a atraktivitou. Podľa odborníkov však zdravé opálenie neexistuje. Ide o obrannú reakciu pokožky na poškodenie buniek UV žiarením, ktoré urýchľuje starnutie a poškodzuje našu kožnú bariéru.
2. Trendy vs. základy: Prečo drahé séra bez SPF nefungujú?
Slováci dnes masívne investujú do pleti - kupujeme si séra s vitamínom C, niacínamidom, ceramidmi či kyselinou hyalurónovou. Tieto látky sú skvelými pomocníkmi, no ak z rutiny vynechávame SPF, ich účinok je minimálny.
Bez slnečnej ochrany totiž tieto drahé látky iba „hasia“ škody napáchané slnkom, namiesto toho, aby pleť skutočne zlepšovali. Navyše, mnohé z nich (napríklad vitamín C) na slnku bez ochrany rýchlo strácajú svoju stabilitu.
„Dnes sa stretávame s tým, že ľudia používajú množstvo produktov, no základ - ochranu pred slnkom - vynechávajú. Bez nej však žiadna starostlivosť o pleť nemá plný efekt,“ vysvetľuje Katarína Kondákorová.
3. Správne dávkovanie: Koľko krému naozaj potrebujeme?
Aby nás SPF krém spoľahlivo chránil, musíme dodržiavať tri základné pravidlá: naniesť ho aspoň 20 minút pred odchodom von, reaplikovať ho každé 2 až 3 hodiny a použiť správne množstvo.
Praktická pomôcka pre správne dávkovanie:
- Na tvár a krk: 1 čajová lyžička (alebo 1/2 polievkovej lyžice).
- Na celé telo: 30 až 40 ml (približne jeden malý odmerný pohár).
Pozor na make-up: Spoliehať sa iba na SPF v make-upe alebo dennom kréme nestačí. Na tvár ho nanášame v príliš tenkej vrstve a počas dňa ho už neobnovujeme.
4. Ako prekonať bariéry (žmolkovanie pod make-upom a nechuť u mužov)
Každodenné natieranie so sebou prináša praktické výzvy. Ženy často bojujú s tým, že sa im SPF pod make-upom žmolkuje. Riešením sú ľahké fluidy od lekárenských značiek (ako Skinexpert by Dr. Max, Uriage či Apivita), ktoré sa rýchlo vstrebávajú a slúžia ako skvelá podkladová báza. Ešte väčšou výzvou sú muži - SPF denne používa len mizivé percento z nich. Prekáža im najmä pocit mastnoty či bieleho filmu.
Moderné formy slnečnej ochrany však tento problém riešia:
- SPF hmly v spreji: Umožňujú rýchlu aplikáciu bez toho, aby ste si museli natierať ruky.
- SPF tyčinky: Ideálne na šport, prechádzky a rýchle natretie citlivých miest (nos, uši, jazvy).
- Zmatňujúce fluidy: Sú ľahké ako voda a na pleti ich vôbec necítiť.
Pozor na dehydratáciu zvnútra
Slnečné žiarenie nie je jediným nepriateľom. Naša pleť trpí dvakrát toľko, ak ju nehydratujeme zvnútra. Dáta ukazujú, že ženy a mladí ľudia do 29 rokov často vypijú menej ako liter vody denne. Ak pokožka čelí suchu zvnútra a zároveň UV žiareniu zvonka, kožná bariéra kolabuje a starnutie sa dramaticky urýchľuje. Pozrite si našu video reportáž, v ktorej sme sa s dermošpecialistkami lekární Dr. Max, Bc. Katarínou Kondákorovou a Mgr. Veronikou Blahovou, pozreli na najväčšie mýty v starostlivosti o pleť.
Zdroj: SITA.sk - 96 percent Slovákov robí zásadnú chybu v skincare: Vyhadzujete peniaze za drahé séra úplne zbytočne? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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