 Z domova

26. septembra 2025

Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager


Po piatich hodinách sa vo štvrtok hasičom podarilo uhasiť požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi. Ako informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, prieskum na mieste ukázal, že horí ...



555041203_122138562362730230_2371903319215645675_n e1758871012629 676x462 26.9.2025 (SITA.sk) - Po piatich hodinách sa vo štvrtok hasičom podarilo uhasiť požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi.


Ako informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, prieskum na mieste ukázal, že horí drevnatý bioodpad na mestskej skládke, v oblasti za hlavnou skládku odpadov.

Počas zásahu spotrebovali hasiči viac ako 30-tisíc litrov vody, na mieste zasahoval aj bager, ktorý rozhrabával horiaci odpad. Tlejúce miesta boli dôkladne rozhrabané, prelievané vodou a kontrolované termokamerou.

Zdroj: SITA.sk - Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager © SITA Všetky práva vyhradené.

