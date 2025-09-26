|
Piatok 26.9.2025
|Denník - Správy
26. septembra 2025
Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager
Po piatich hodinách sa vo štvrtok hasičom podarilo uhasiť požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi. Ako informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, prieskum na mieste ukázal, že horí ...
26.9.2025 (SITA.sk) - Po piatich hodinách sa vo štvrtok hasičom podarilo uhasiť požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi.
Ako informovali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, prieskum na mieste ukázal, že horí drevnatý bioodpad na mestskej skládke, v oblasti za hlavnou skládku odpadov.
Počas zásahu spotrebovali hasiči viac ako 30-tisíc litrov vody, na mieste zasahoval aj bager, ktorý rozhrabával horiaci odpad. Tlejúce miesta boli dôkladne rozhrabané, prelievané vodou a kontrolované termokamerou.
