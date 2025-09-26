|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Slovensko smeruje k vodíkovej budúcnosti: Asociácia kritickej infraštruktúry priniesla do Prešova diskusiu o letectve zajtrajška
Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) zorganizovala významné podujatie v spoločnostiach skupiny TOMARK, kde sa stretli predstavitelia štátu a priemyslu s cieľom diskutovať o budúcnosti ...
Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) zorganizovala významné podujatie v spoločnostiach skupiny TOMARK, kde sa stretli predstavitelia štátu a priemyslu s cieľom diskutovať o budúcnosti letectva a vodíkových technológií. Na pozvanie AKI SR sa na návšteve zúčastnil podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec a štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján Hrinko. AKI SR zastupoval president Tibor Straka a predseda dozornej rady Matej Michalko.
Hostiteľom stretnutia boli spoločnosti TOMARK, s.r.o., Tomark Aero s.r.o. a TOMARK PROTON s.r.o., pričom nová divízia TOMARK PROTON patrí medzi lídrov v oblasti vodíkových inovácií a je aktívnym členom AKI SR. Diskusia sa sústredila najmä na IPCEI projekt H2 VTOL, ktorého cieľom je vývoj vodíkových zásobníkov a konštrukcia jedného z prvých lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím poháňaného vodíkom.
"Vodíkové technológie nie sú len témou budúcnosti – sú už dnes našou reálnou šancou na zelenšiu a konkurencieschopnú ekonomiku," uviedol podpredseda vlády Peter Kmec.
Štátny tajomník Ján Hrinko zdôraznil dôležitosť stabilného grantového financovania a predvídateľného prostredia pre vedcov a inžinierov: "Ak chceme, aby Slovensko zostalo atraktívne pre talentovaných odborníkov, musíme im dať istotu v podpore výskumu a inovácií."
Prezident AKI SR Tibor Straka upozornil na strategický význam ochrany know-how: "Inovácie bez bezpečnosti nemajú budúcnosť. Chrániť naše know-how je rovnako dôležité ako ho tvoriť."
AKI SR považuje toto podujatie za kľúčový krok v prehlbovaní spolupráce medzi štátom, priemyslom a výskumno-vývojovou sférou. Cieľom je, aby Slovensko naplno využilo potenciál vodíkových technológií a stalo sa súčasťou modernej, ekologickej a konkurencieschopnej energetickej transformácie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko smeruje k vodíkovej budúcnosti: Asociácia kritickej infraštruktúry priniesla do Prešova diskusiu o letectve zajtrajška © SITA Všetky práva vyhradené.
Hostiteľom stretnutia boli spoločnosti TOMARK, s.r.o., Tomark Aero s.r.o. a TOMARK PROTON s.r.o., pričom nová divízia TOMARK PROTON patrí medzi lídrov v oblasti vodíkových inovácií a je aktívnym členom AKI SR. Diskusia sa sústredila najmä na IPCEI projekt H2 VTOL, ktorého cieľom je vývoj vodíkových zásobníkov a konštrukcia jedného z prvých lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím poháňaného vodíkom.
"Vodíkové technológie nie sú len témou budúcnosti – sú už dnes našou reálnou šancou na zelenšiu a konkurencieschopnú ekonomiku," uviedol podpredseda vlády Peter Kmec.
Štátny tajomník Ján Hrinko zdôraznil dôležitosť stabilného grantového financovania a predvídateľného prostredia pre vedcov a inžinierov: "Ak chceme, aby Slovensko zostalo atraktívne pre talentovaných odborníkov, musíme im dať istotu v podpore výskumu a inovácií."
Prezident AKI SR Tibor Straka upozornil na strategický význam ochrany know-how: "Inovácie bez bezpečnosti nemajú budúcnosť. Chrániť naše know-how je rovnako dôležité ako ho tvoriť."
AKI SR považuje toto podujatie za kľúčový krok v prehlbovaní spolupráce medzi štátom, priemyslom a výskumno-vývojovou sférou. Cieľom je, aby Slovensko naplno využilo potenciál vodíkových technológií a stalo sa súčasťou modernej, ekologickej a konkurencieschopnej energetickej transformácie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko smeruje k vodíkovej budúcnosti: Asociácia kritickej infraštruktúry priniesla do Prešova diskusiu o letectve zajtrajška © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Značka kvality oslávila na Agrokomplexe 2025 dve desaťročia podpory domácich potravín
Značka kvality oslávila na Agrokomplexe 2025 dve desaťročia podpory domácich potravín
<< predchádzajúci článok
Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager
Požiar bioskládky v Spišskej Novej Vsi hasili päť hodín, na mieste zasahoval aj bager