 24hod.sk    Tlačové správy

Slovensko smeruje k vodíkovej budúcnosti: Asociácia kritickej infraštruktúry priniesla do Prešova diskusiu o letectve zajtrajška


Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) zorganizovala významné podujatie v spoločnostiach skupiny TOMARK, kde sa stretli predstavitelia štátu a priemyslu s cieľom diskutovať o budúcnosti ...



Zdieľať
new project 24 676x444 26.9.2025 (SITA.sk) - Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) zorganizovala významné podujatie v spoločnostiach skupiny TOMARK, kde sa stretli predstavitelia štátu a priemyslu s cieľom diskutovať o budúcnosti letectva a vodíkových technológií. Na pozvanie AKI SR sa na návšteve zúčastnil podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec a štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ján Hrinko. AKI SR zastupoval president Tibor Straka a predseda dozornej rady Matej Michalko.


Hostiteľom stretnutia boli spoločnosti TOMARK, s.r.o., Tomark Aero s.r.o. a TOMARK PROTON s.r.o., pričom nová divízia TOMARK PROTON patrí medzi lídrov v oblasti vodíkových inovácií a je aktívnym členom AKI SR. Diskusia sa sústredila najmä na IPCEI projekt H2 VTOL, ktorého cieľom je vývoj vodíkových zásobníkov a konštrukcia jedného z prvých lietadiel s vertikálnym vzletom a pristátím poháňaného vodíkom.

"Vodíkové technológie nie sú len témou budúcnosti – sú už dnes našou reálnou šancou na zelenšiu a konkurencieschopnú ekonomiku," uviedol podpredseda vlády Peter Kmec.

Štátny tajomník Ján Hrinko zdôraznil dôležitosť stabilného grantového financovania a predvídateľného prostredia pre vedcov a inžinierov: "Ak chceme, aby Slovensko zostalo atraktívne pre talentovaných odborníkov, musíme im dať istotu v podpore výskumu a inovácií."

Prezident AKI SR Tibor Straka upozornil na strategický význam ochrany know-how: "Inovácie bez bezpečnosti nemajú budúcnosť. Chrániť naše know-how je rovnako dôležité ako ho tvoriť."

AKI SR považuje toto podujatie za kľúčový krok v prehlbovaní spolupráce medzi štátom, priemyslom a výskumno-vývojovou sférou. Cieľom je, aby Slovensko naplno využilo potenciál vodíkových technológií a stalo sa súčasťou modernej, ekologickej a konkurencieschopnej energetickej transformácie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovensko smeruje k vodíkovej budúcnosti: Asociácia kritickej infraštruktúry priniesla do Prešova diskusiu o letectve zajtrajška © SITA Všetky práva vyhradené.

